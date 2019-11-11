«Ислочь» притормозила брестское «Динамо»: «Не хотим, чтобы чемпионство праздновали на нашем поле»

В воскресенье в случае победы над «Ислочью» брестское «Динамо» досрочно стало бы чемпионом. Лидер брестчан Артем Милевский в своем Инстраграме призывал всех на выезд в Минск. В комментариях появился главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский и пообещал зарубу. Так и получилось: игра смотрелась, эмоции били через край. Билеты раскупили за два дня до игры (стадион ФК «Минск» вмещает 3 тысячи зрителей). Одну из двух трибун полностью заняли фанаты «Динамо».

Артем Милевский с командой празднует первый гол.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Зрители обеих команд сделали сегодня праздник, я им благодарен, - сказал Виталий Жуковский. - За два часа до игры, когда ехал на матч, видел брестских болельщиков чуть ли не на каждой остановке. Видел наших, которые ехали на машине с флагами. Не думал, что это может быть с нашей командой. Я кайфанул.

Артем Милевский и Олег Патоцкий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Глеб провел отличный матч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Глеб и Артем Милевский в первый раз играли друг против друга.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игра еще была интересна противостоянием Александра Глеба и Артема Милевского.

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Ранее они не играли друг против друга. Оба держали уровень: Милевский забил, Глеб раздавал классные передачи и так контролировал мяч, что его забирали только с нарушением правил. В одном из эпизодов брестчанин Владислав Васильев грубо пошел в отбор - рефери сразу показал ему красную карточку. Васильев покидал поле, прикрывая рукой слезы…

Владислав Васильев грубо сыграл против Александра Глеба и был удален.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Не хотели, чтобы Брест праздновал чемпионство на нашем поле при наших болельщиках, - сказал сразу после матча Жуковский.

Его «Ислочь» становится грозой авторитетов: туром ранее обыграла БАТЭ 4:2 (борисовчане впервые с 2006 года пропустили четыре мяча, а на своем после - с 2002-го), сейчас притормозила Брест.

- Проблема была в том, что сначала говорили, что ляжем под БАТЭ, потому что перенесли игру на один день. Дали команде день отдохнуть. Обыграли БАТЭ, заговорили, что ляжем под Брест. Это очень неприятные разговоры, - добавил Жуковский. - Не хотелось проигрывать. Мы ни у кого не забираем очки, а берем свои.

Игроки «Ислочи» были готовы пластаться на поле, но не лечь под соперника.

Амин Кургхели ведет беседы с Александром Глебом и Денисом Лаптевым.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Марцел Личка сказал, что ждали трудную игру и были готовы, что судьба чемпионства решится в предпоследнем-последнем туре. Игроки и вовсе отказывались от комментариев, ссылаясь на указания руководства. Туром ранее они так прокомментировали судейство в игре с «Шахтером», что Сергей Кисляк заработал штраф и 5-матчевую дисквалификацию.

Теперь положение лидеров такое:

1. «Динамо» (Бр) - 69 очков. 2. БАТЭ - 64. 3. «Шахтер» - 62. 4. «Динамо» (Мн) - 50.

Если 24 ноября Брест обыграет дома «Витебск», то гарантирует чемпионство. БАТЭ в этот же день сыграет с минским «Динамо», и чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за золото, борисовчане должны побеждать и рассчитывать на осечку конкурентов. Интриги добавляет тот факт, что у Бреста не смогут сыграть три центральных полузащитника.

Председатель АБФФ Владимир Базанов на матче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В матче было много стычек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ