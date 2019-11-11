Белорусская вице-Мисс Мира Plus Size: «На сцене чувствовала себя королевой. А с утра уже была на работе!»

Конкурс красоты среди женщин аппетитных форм «Мисс Мира Plus Size» проходил в Киеве. За титул боролись девушки из Беларуси, Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Бельгии, Суринама и Сингапура. Финал состоялся вечером 9 ноября. За корону победительницы боролись сразу пять белорусских красавиц. Но только гомельчанка Наталья Колесникова смогла войти в Top five и завоевать корону вице-мисс.

- Конкурс красоты - моя детская мечта! Когда мне вручили корону, чувствовала себя невероятно красивой и успешной - словом, настоящей королевой! - рассказывает «Комсомолке» Наталья Колесникова. - Хотелось плакать и кричать от радости. Меня переполняла огромная благодарность людям, поддержавшим меня на проекте. Во-первых, мужу и детям (у Натальи мальчик и девочка. - Авт.), которые верили и переживали. И, конечно, национальному директору проекта Евгении Тюленевой за организацию на очень высоком уровне и предоставленный мне шанс. Евгения приехала на конкурс, все 5 дней конкурса держала нас в тонусе. Из-за хорошей подготовки я смогла завоевать такое высокое место - ведь конкуренция была колоссальная! Девушки из других стран - известные блогеры, профессиональные модели plus size.

Муж Александр сам привез жену на кастинг в Минск. И поддерживал в Киеве. Фото: личный архив.

По словам Натальи, девушки были под пристальным вниманием жюри конкурса. Этикет, социальная позиция, интеллектуальные знания - все это оценивали не на сцене конкурса, а во время завтраков, экскурсий и неформальных встреч. Конкурс проходил в несколько этапов, среди которых были видеовизитки, дефиле, выходы в тиарах, творческие номера и даже фотосессия в купальниках.

35-летняя пышная красавица никогда не была связана с модной индустрией. Фото: личный архив.

- В ночь перед финалом мы почти не спали, а репетировали дефиле в национальном костюме. Это было непросто, потому что я никогда не была связана с модельным бизнесом. Но я очень старалась, - смеется Наталья.

Девушка привезла с собой в Гомель три пакета подарков, но еще не успела их разобрать. Сразу после вручения короны Наталья помчалась к младшему ребенку - сыну Саше год и шесть месяцев. А уже утром была на работе. У вице-мисс «Мисс Мира Plus Size» семейный бизнес в сфере строительства и туризма.