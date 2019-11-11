«Ветра» Марии Ермаковой победили на конкурсе в Европе

Белорусской публике имя 12-летней исполнительницы стало известно после участия Марии в национальном отборе детского «Евровидения». Напомним, зрители поставили исполнительницу на первое место, а некоторые члены жюри оценили Марию на 1, 3 и 4 балла. Из-за оценок жюри в интернете разогрелся настоящий скандал.

- Сегодня поступает большое количество предложений. Я рада была выступить на премии «МедиаПерсона» и открытии бизнес-конференции Hi-Tech Nation, - рассказала Маша. - Дмитрий Колдун поддержал и пригласил в свой гастрольный тур по Беларуси. Ближайшие концерты у нас в Солигорске, Речице, Щучине.

Белорусским голосом на юбилейном концерте Александры Пахмутовой в Большом театре в Москве была Мария Ермакова. Фото: личный архив

А в выходные по личному приглашению народной артистки СССР Александры Пахмутовой Мария выступила на сцене Большого театра в Москве.

- Было волнительно и радостно стать частью этого большого праздника. Исполняла в квартете песню «Хорошие девчата», а за кулисами познакомилась с Анной Нетребко.

На юбилейном вечере Александры Пахмутовой в Большом театре в Москве Мария Ермакова познакомилась с оперной дивой Анной Нетребко. Фото: личный архив

КСТАТИ

Между тем песня «Ветра» уже попала в хит-парады белорусских радиостанций. А на прошлой неделе на конкурсе в Чехии даже победить.

- Белорусский ансамбль народного танца «Чабарок» поставил хореографию на нашу песню и занял 1-е место на 30-м международном конкурсе «Пражские звезды-2019» в категории «современная хореография». Конечно, это очень приятно, что песня находит такой творческий отклик, - говорит Маша.