Из-за пьяного отца в ДТП под Петриковом переломы получила 10-летняя девочка

В минувшие длинные выходные пьяные водители наделали беды в Гомельской области. В ДТП под Петриковом из-за горе-отца пострадал ребенок. В субботу около 4 часов утра за рулем микроавтообуса «Форд Транзит» нетрезвый водитель несся по трассе Кобрин – Гомель, не справился с управлением, выскочил на встречку и съехал кювет. Там «Форд» врезался в дерево и перевернулся. Рядом с 34-летним водителем на пассажирском сиденье ехала 10-летняя дочь - она не была пристегнута и ехала без детского удерживающего устройства.

- Девочка получила травмы различной степени тяжести, ее пришлось госпитализировать. А водитель и еще один пассажир, взрослый, не пострадали, - рассказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Ребенок оказался зажат в искореженной машине, которую почти сложило пополам, поэтому понадобилась помощь спасателей. Они вытащили девочку и передали медикам, которые диагностировали сразу несколько переломов, добавили в МЧС.

При проверке алкотестером водитель «надышал» 1,18 промилле алкоголя. Оказалось, что он лишен прав, да еще и «Форд» не имеет допуска к участию в дорожном движении, не было у водителя и страховки, продолжают в МВД. А Следственный комитет возбудил уголовное дело, водитель задержан.

Еще за одним пьяницей ГАИ пришлось гнаться в Гомеле. Инспекторам поступила информация, что по городу ездит «Ситроен», которым управляет нетрезвый мужчина. Машину заметили в центре города, но на сигнал об остановке водитель продолжил мчаться, однако далеко уйти не удалось: на ближайшем светофоре на красный свет остановились другие машины, поэтому движение было заблокировано. Алкотестер показал аж 3 промилле алкоголя. А прав у пьяного водителя никогда и не было, как оказалось. Теперь он заплатит штраф до 100 базовых величин (это 2 тыс. 550 руб.) с лишением права управления на три года.

В МВД уточнили, что с начала года в Беларуси задержано больше 17 тыс. «пьяных рулей», по их вине совершено 255 ДТП, в которых 65 человек погибли и 275 ранены. А с участием детей с начала года по данным МВД произошло 327 аварий, в которых 16 детей погибли и 340 были травмированы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Борисовском районе погибла женщина и пострадал ребенок. Фото: МВД

Еще одно ДТП произошло в Борисовском районе - в страшной аварии погибла женщина и пострадал ребенок. Вблизи деревни Дубовый Лог водитель «Ниссана» не справился с управлением, выехал на встречку и лоб в лоб врезался в «Мерседес». Пассажирка «Ниссана» умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу. Еще четверо получили травмы. Двоих, в том числе 7-летнего ребенка, пришлось госпитализировать. В отношении водителя «Ниссана» возбуждено уголовное дело.