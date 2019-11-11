9% годовых. Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до исторического минимума

В предыдущий раз ставка рефинансирования в стране пересматривалась 14 августа. Тогда регулятор определил ее на уровне 9,5%, снизив на 0,5%. И вот новое решение: впервые в истории Беларуси ставка рефинансирования определена на уровне 9%.

Как пояснили в Национальном банке, данное решение обусловлено инфляцией, которая в третьем квартале 2019 года месяц за месяцем снижалась, а в сентябре ее годовой уровень достиг 5,3%. По прогнозам главного банка страны, по итогам текущего года уровень инфляции составит около 5%, этот же показатель определен в качестве целевого на 2020 год.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Уровень инфляции снижается, но инфляционные ожидания белорусов растут»

- Основная причина последовательного снижения Нацбанком ставки рефинансирования - замедление инфляции, - отметил в беседе с «КП» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. - Однако если мы говорим о процентных ставках - рефинансирования, по кредитам, по депозитам, имеет значение не номинальный, а реальный их уровень, то есть разница между номинальной процентной ставкой и инфляцией. Можно задать вопрос: 20% по депозиту - это много или мало? И это будет бессмысленный вопрос, потому что если инфляция 10%, а ставка по депозиту 20%, то это нормально, а если инфляция 30%, то это плохо, ведь на таком депозите деньги только теряются.

Фактическая инфляция падает, а инфляционные ожидания белорусов растутФото: Дмитрий ЛАСЬКО

У нас в последнее время реальные ставки в экономике поддерживаются на относительно стабильном уровне. Когда ставка рефинансирования снижается вслед за снижением инфляции, то это говорит о том, что реальные ставки не меняются. У нас с июля по сентябрь этого года инфляция в годовом выражении снизилась с 6,2% до 5,3%, то есть разница - 0,9%. За это же время было два снижения ставки рефинансирования, каждое по 0,5%. Получается, что инфляция снизилась на 0,9%, а ставка рефинансирования на 1%. Именно замедление инфляции в годовом выражении позволяет Нацбанку снижать ставку рефинансирования без угрозы для экономики.

- Как отразится снижение ставки рефинансирования на кредитах и депозитах людей?

- И по кредитам, и по депозитам ставки пропорционально снизятся приблизительно на те же 0,5%. Но не факт, что кредиты сразу же станут дешевле, а само кредитование будет расти. Ставка по кредиту влияет на спрос на него: может быть, у населения желание взять кредиты и вырастет, но есть еще желание банков их давать. Банки будут смотреть на доходы потенциального кредитополучателя, на наличие у него залога, поручительства. Одного снижения ставки недостаточно для того, чтобы кредитование взрывным образом начало расти.

Нужно еще учесть, что ставки по некоторым кредитам и депозитам автоматически привязаны к ставке рефинансирования. По ним ставки естественным образом пропорционально уменьшатся. Если речь идет о фиксированных ставках, то, думаю, банки тоже будут их постепенно снижать на соответствующую величину.

Кроме инфляции, которая снижается, есть еще и инфляционные ожидания населения, которые Нацбанк изучает, проводя раз в квартал опросы. Инфляционные ожидания населения у нас стабильно выше фактической инфляции. По последним опросам, они находятся на уровне около 13%. Именно такую инфляцию люди ожидают в течение ближайшего года. Более того, этот показатель имеет тенденцию к небольшому росту. Парадокс: фактическая инфляция падает, а инфляционные ожидания населения растут. Изменить психологию людей гораздо сложнее, чем победить инфляцию. Нужны годы действительно стабильной низкой инфляции, чтобы люди перестали ждать сильного роста цен в будущем.

Считалка «КП»

На сколько уменьшатся выплаты по кредитам?

Если ранее вы взяли у банка потребительский кредит 5000 рублей сроком на 2 года под 13% годовых (такие предложения есть, например, у Белинвестбанка), то каждый месяц выплата по кредиту составляла 237 рублей, а сумма переплаты - 677 рубля. После снижения ставки на 0,5% получится, что ежемесячный платеж снизится до 235 рублей, а сумма итоговой переплаты уменьшится на 26 рублей и составит 651 рубль.