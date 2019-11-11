«1600 человек могут остаться без дипломов». Студенты устроили забастовку в защиту вуза

В Минском инновационном университете понедельник начался нетипично. Вместо пар несколько сотен парней и девушек собрались в холле на втором этаже. Причина в том, что пяти специальностям частного вуза не продлили аккредитацию, хоть студенты и показали хорошие знания.

Cтуденты хотят продолжать учебу в МИУФото: Павел МАРТИНЧИК

- Устроить забастовку решили студенты, а я не могу запретить им высказывать свое мнение, - поделился за несколько дней ректор МИУ Николай Суша.

Некоторым пришлось ютиться на лестницеФото: Павел МАРТИНЧИК

Один из организаторов забастовки - четверокурсник Федор Богданов. Молодой человек говорит, что это далеко не все, кто хотел поучаствовать: все физически не помещаются в холле. Присоединился к студентам и ректор.

- У нас два главных показателя, которые возлагают на вузы, - вышел к микрофону Николай Суша. - Во-первых, знания, которые вы подтвердили, а во-вторых, востребованность на рынке труда выпускников. По требованиям Минобразования, после выпуска должны быть трудоустроены не менее 70%. У нас трудоустраивается не 70%, а 97,5%.

Николай Васильевич Суша - ректор университета все 29 лет, сколько существует МИУФото: Павел МАРТИНЧИК

Аккредитацию не продлили пяти специальностям: «правоведение», «экономика и управление на предприятии», «программное обеспечение информационных технологий», «транспортная логистика» и «психология».

- И это значит, если вуз закроют, 1600 человек могут остаться без дипломов, - рассуждают студенты и преподаватели.

Чтобы получить дипломы, студентам придется перевестись в другие вузы, а для этого сдать академическую разницуФото: Павел МАРТИНЧИК

По официальной версии, студентов переведут в другие вузы, где они закончат обучение и получат дипломы, но у молодых людей остаются вопросы.

- У каждого университета есть своя лицензия, которая ограничена количеством людей на определенный курс. Интересно, хватит ли университетов, чтобы нас всех раскинуть? - подходит к нам Кирилл Шостакович со своим вопросом. - Академическая разница на третьем курсе для меня - это сдача 18 предметов за месяц. Заочникам дают два месяца.

Говорят, что в холле собрались далеко не все студенты, которые хотели: не хватило местаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Хотите учебников 80-х? Мы привезем!»

Многие студенты пришли с плакатами: «МИУ не прошел аккредитацию или идеология не та?» «Молчание - знак согласия, поэтому мы здесь», «Рукі прэч ад маёй alma mater», «Мы заслужили диплом», «Наш универ имеет право на жизнь!», «С такими недостатками закрывайте госуниверы!».

Некоторые студенты рисовали плакаты несколько часовФото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы должны с вами вместе защищать наши права цивилизованным способом, - говорит Николай Васильевич. - Поверьте, у нас защитников нет. У нас есть 3 дня на подготовку возражений. Завтра (12.11) мы намерены подать их, в течение трех недель нам должны ответить.

У университета есть три дня, чтобы подать апелляцию. В противном случае вуз могут закрытьФото: Павел МАРТИНЧИК

- Можете озвучить все критерии, по которым мы не прошли аккредитацию, по мнению комиссии? - подошел к микрофону один из студентов.

- Например, одно из замечаний: отсутствует положение по заселению в общежитие. У нас общежитие на 21 место, какое положение? Говорят, надо, потому что в БГУ есть. Но там же общежития на 10 тысяч мест, может. Вот такие замечания, - говорит Николай Суша и приводит еще одно: - Несоответствие нормам литературы в библиотеке. Для заочной и дистанционной форм обучения на каждого обучающегося должен быть в бумажном виде комплект всех учебников. Но вы же понимаете, это надо иметь еще один зал. Эти учебники сейчас не востребованы, все у нас есть в электронном виде, и вы можете ими пользоваться. И на таком построена вся политика комиссии. Но это несущественное замечание, которое не влияет на качество ваших знаний и востребованность на рынке труда.

На пяти специальностях, которые остались без аккредитации, учатся 1600 студентовФото: Павел МАРТИНЧИК

- А теперь вопрос ко всем присутствующим здесь, - взял микрофон Федор. - Кто из вас не находил нужную литературу на сайте университета или в бумажном виде? Только, пожалуйста, будьте абсолютно честными!

Никто не поднял руку. А поделиться мнением вышел папа одной из студенток. Потом он признался: «Дочка просила, чтобы я не ехал. Говорит, ты ж порвешь всех, как тузик грелку».

- Я окончил институт в 2002 году. У нас были педагоги, которые в середине лекции забывали, о чем лекция, - вспомнил свою учебу папа второкурсницы. - Библиотеки не хватает? Давайте соберем литературы 80-х годов и привезем, не вопрос! Не хватает столовой с алюминиевыми вилками? У вас прекрасные компьютерные классы, прекрасные педагоги! Или вы хотите перейти на учебники 80-го года?

Отстоять университет собрались не только студенты, педагоги и администрация, но и родителиФото: Павел МАРТИНЧИК

- Не-ет! - в один голос ответили студенты.

- Моя дочь, отучившись один курс, устроилась на лето в большую торгово-логистическую компанию! И ее с удовольствием оставили на подработку с перспективой трудоустройства после окончания института. Я думаю, это подтверждает уровень образования этого вуза, - продолжил мужчина. - Скажите, а представитель Министерства образования или администрации города, республики есть тут? Нет? Они вас боятся.

В Министерстве образования сказали, что готовят комментарий.