2019-11-11T16:31:11+03:00
Досуг
КП Беларусь

O.TORVALD везут в Минск новый альбом с красноречивым названием «Diller Kaifu»

В этом году украинцы уже порвали белорусскую публику на A-Fest и готовы сделать это снова
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Помните пивной рейв A-Fest в Лошицком парке? Тогда белорусы с удовольствием сходили с ума от украинской группы O.TORVALD. И ребята решили повторить тот легендарный движ и привезти белорусам новый альбом под названием «Diller Kaifu». Он состоит из двух частей.

Первая – нервная. Это крик и призыв бороться. А вторая – ее полный антоним: смесь драйва и кайфа, спокойные вдох и выдох. «Diller Kaifu» называют революцией характера, протестом против парадов лжи и бреда. И в то же самое время - искренностью души и открытостью сердца.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Каждое выступление O.TORVALD – это невероятная энергетика, общение с аудиторией и истинный рок-н-ролл, которого так мало в последнее время.

В 2018 году O.TORVALD взяли творческий отпуск и в начале 2019-го громко вернулись сразу с двумя новыми видеоработами: «Два Нуль Один Вісім» и «Назовні». Также в коллективе впервые появилась девушка. Теперь за грув и ритм барабанов отвечает оторва Hebi.

КОГДА: 22 ноября, 19:00

ГДЕ: Минск, клуб HIDE (ул. Октябрьская, 19/4)

ЦЕНА ВОПРОСА: от 25 руб.

БИЛЕТЫ: на bezkassira.by

ИНФОЛИНИЯ: +375-29-196-97-98

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