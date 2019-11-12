«Парк Челюскинцев»: жизнь в престижном районе в центре города, с видом на парк

Жилье в престижном районе столицы - это дорогое удовольствие в большинстве стран мира. Минск стал приятным исключением. Потому что квартиру в центре города рядом с роскошным и самым известным столичным парком теперь могут позволить себе люди не обязательно богатые. Для покупки жилья в престижном жилом комплексе «Парк Челюскинцев» достаточно просто стабильного дохода.

Что такое престижное жилье в принципе? Это и его месторасположение, и потребительские качества, и инфраструктура района, и даже социальный статус соседей. Жилье рядом с городскими парками, конечно же, считается престижным и ценится очень высоко, учитывая дефицит зелени и свежего воздуха среди каменных многоэтажек и асфальта. Не удивительно, что квартиры рядом с зелеными оазисами стоят огромных денег. Так, просторные апартаменты в Лондоне с видом на Гайд-парк или такие же в Нью-Йорке с видом на Центральный парк обойдутся покупателю в десятки миллионов фунтов или долларов. А скромная студия с панорамой на Люксембургский сад в Париже вполне может стоить миллион евро.

Большой парк в центре современного мегаполиса - это вообще редкость. Центральный парк Нью-Йорка с его 340 га площади или Гайд-парк Лондона, занимающий 142 га, - просто роскошь в плотной городской застройке. У других столиц все скромнее. В Париже самым крупным городским парком считается Люксембургский сад с его 26 га. Версаль - это уже другой муниципалитет и десятки километров от центра столицы. И парк Гуэль в Барселоне, занимающий 17 га, далеко не в центре.

То ли дело Минск! У нас парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук - это 175 га настоящего леса в самом центре города. Не зря специалисты называют этот уголок столицы одним из самых экологически чистых и благополучных в городе.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится именно здесь - у самых границ лесного массива в центре города, на проспекте Независимости.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада.

Отдых, шопинг и метро - в шаговой доступности

Кроме соседства с одним из самых больших в мире городских парков у этого жилого комплекса много других преимуществ. В шаговой доступности две станции метро, гимназии, школы и детские сады, поликлиники и 1-я городская больница, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. За релаксом и активным отдыхом тоже далеко ходить не надо - по соседству спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» и аквапарк «Фристайл» с бассейнами, саунами, тренажерными залами и боулингом. До других развлечений и шопинга в самом большом торгово-развлекательном центре страны «Дана Молл» - две остановки на метро. Две остановки в другую сторону - и вы на знаменитом Комаровском рынке. Прогуляться отсюда по проспекту - одно удовольствие, а велодорожка размечена прямо у комплекса.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский».

Сам комплекс «Парк Челюскинцев» - это пространство, созданное для комфортной жизни. Здесь будет теплый подземный паркинг на 190 мест и наземные автостоянки, детские и спортивные площадки, велодорожки и велопаркинги, огороженная территория и видеонаблюдение. Для безопасности детей детский сад будет встроенный, с собственной территорией.

Кафе, магазины, салоны красоты, объекты сферы услуг и туризма расположатся на первых двух этажах комплекса, с выходом на проспект Независимости.

Квартиры в комплексе «Парк Челюскинцев» разноплановые, их более 20 типов, площадь - от 32 до 87 кв. метров. Что еще из особенностей жилья стоит отметить:

- свободная планировка квартир;

- высота потолков от 2,7 до 3 метров;

- панорамное остекление с тонировкой под бронзу.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями.

Современные лифты фирмы OTIS.

Входные группы оборудованы пандусами. В подъезде - дизайнерское лобби с местом для консьержа, санитарные комнаты с пеленальным столиком, гостевая зона, место для хранения велосипедов и колясок. Лифты от ведущего мирового производителя компании OTIS быстрые и бесшумные.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой.

«Были и более доступные предложения, но нужно развиваться, самосовершенствоваться и улучшать свою жизнь»

Достоинства жилого комплекса очевидны, и приобрести квартиры в престижном месте мечтают многие. Поэтому в офисе продаж застройщика всегда многолюдно. Те, кто уже приобрел жилье в комплексе «Парк Челюскинцев», не скрывают своей радости.

Встроенный детский сад в комплексе «Парк Челюскинцев».

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения.

- Мне понравилось, что квартира свободной планировки, на высоком этаже, с хорошим видом. Отличное расположение - спокойная, тихая зона города. Сам дом красивый, и метро рядом, - делится впечатлениями Станислав Орлов, хозяин 30-метровой квартиры-студии на 11-м этаже строящегося дома. - Предложений в городе, конечно, много, но само место - парк Челюскинцев - говорит о многом. Меня цена устроила. Тем более что застройщик предлагает и рассрочку на выбор.

Станислав Орлов.

Одной из причин выбора было желание остаться жить в привычном районе (сейчас Станислав живет возле универсама «Рига»).

- Здесь у меня детство прошло, поэтому районы ближе к окраинам я даже не рассматривал. Я знаю, что в шаговой доступности СОК «Олимпийский», кинотеатры, кафе. Это все рядом, и для меня это важно, - признается мужчина.

Квартиру на 11-м этаже покупает и Валерий Дробышевский:

- Из всех вариантов мне больше всего понравился комплекс «Парк Челюскинцев». Рядом - парк, Ботанический сад, в шаговой доступности метро. И, конечно, развитая инфраструктура по образованию, медицинскому обслуживанию.

Валерий Дробышевский.

Мы взвешивали все за и против. Были и более доступные предложения, но не было рядом парка, не было городского центра. У нас сегодня квартира в Уручье, но нужно развиваться, самосовершенствоваться и улучшать свою жизнь, поэтому мы посчитали, что пришло время для перемен.

Не последнюю роль в принятии решения о покупке квартиры сыграло предложение застройщика воспользоваться партнерскими кредитными программами с четырьмя ведущими банками страны.

- Мы продали старую квартиру для первого взноса, а на часть стоимости новой будем использовать партнерский кредит - здесь комфортные условия по процентной ставке, - рассказал покупатель.

БУДЬ В КУРСЕ!

Финансовые инструменты, которые предлагает покупателям застройщик, позволят сделать реальностью мечту о квартире для многих семей с постоянным доходом:

- беспроцентная рассрочка на четыре года;

- выгодные кредитные программы сроком до 20 лет и до 90% стоимости жилья. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49%, или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе «Парк Челюскинцев» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании.

Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.