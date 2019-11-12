2019-11-12T22:29:04+03:00
Общество
КП Беларусь

«Парк Челюскинцев»: жизнь в престижном районе в центре города, с видом на парк

То, что в большинстве стран мира доступно только очень богатым людям, в Минске может себе позволить семья, у которой есть стабильный доход
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жилье в престижном районе столицы - это дорогое удовольствие в большинстве стран мира. Минск стал приятным исключением. Потому что квартиру в центре города рядом с роскошным и самым известным столичным парком теперь могут позволить себе люди не обязательно богатые. Для покупки жилья в престижном жилом комплексе «Парк Челюскинцев» достаточно просто стабильного дохода.

Что такое престижное жилье в принципе? Это и его месторасположение, и потребительские качества, и инфраструктура района, и даже социальный статус соседей. Жилье рядом с городскими парками, конечно же, считается престижным и ценится очень высоко, учитывая дефицит зелени и свежего воздуха среди каменных многоэтажек и асфальта. Не удивительно, что квартиры рядом с зелеными оазисами стоят огромных денег. Так, просторные апартаменты в Лондоне с видом на Гайд-парк или такие же в Нью-Йорке с видом на Центральный парк обойдутся покупателю в десятки миллионов фунтов или долларов. А скромная студия с панорамой на Люксембургский сад в Париже вполне может стоить миллион евро.

Большой парк в центре современного мегаполиса - это вообще редкость. Центральный парк Нью-Йорка с его 340 га площади или Гайд-парк Лондона, занимающий 142 га, - просто роскошь в плотной городской застройке. У других столиц все скромнее. В Париже самым крупным городским парком считается Люксембургский сад с его 26 га. Версаль - это уже другой муниципалитет и десятки километров от центра столицы. И парк Гуэль в Барселоне, занимающий 17 га, далеко не в центре.

То ли дело Минск! У нас парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук - это 175 га настоящего леса в самом центре города. Не зря специалисты называют этот уголок столицы одним из самых экологически чистых и благополучных в городе.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок.

Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится именно здесь - у самых границ лесного массива в центре города, на проспекте Независимости.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада.

Отдых, шопинг и метро - в шаговой доступности

Кроме соседства с одним из самых больших в мире городских парков у этого жилого комплекса много других преимуществ. В шаговой доступности две станции метро, гимназии, школы и детские сады, поликлиники и 1-я городская больница, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. За релаксом и активным отдыхом тоже далеко ходить не надо - по соседству спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» и аквапарк «Фристайл» с бассейнами, саунами, тренажерными залами и боулингом. До других развлечений и шопинга в самом большом торгово-развлекательном центре страны «Дана Молл» - две остановки на метро. Две остановки в другую сторону - и вы на знаменитом Комаровском рынке. Прогуляться отсюда по проспекту - одно удовольствие, а велодорожка размечена прямо у комплекса.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский».

Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский».

Сам комплекс «Парк Челюскинцев» - это пространство, созданное для комфортной жизни. Здесь будет теплый подземный паркинг на 190 мест и наземные автостоянки, детские и спортивные площадки, велодорожки и велопаркинги, огороженная территория и видеонаблюдение. Для безопасности детей детский сад будет встроенный, с собственной территорией.

Кафе, магазины, салоны красоты, объекты сферы услуг и туризма расположатся на первых двух этажах комплекса, с выходом на проспект Независимости.

Квартиры в комплексе «Парк Челюскинцев» разноплановые, их более 20 типов, площадь - от 32 до 87 кв. метров. Что еще из особенностей жилья стоит отметить:

- свободная планировка квартир;

- высота потолков от 2,7 до 3 метров;

- панорамное остекление с тонировкой под бронзу.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями.

Современные лифты фирмы OTIS.

Современные лифты фирмы OTIS.

Входные группы оборудованы пандусами. В подъезде - дизайнерское лобби с местом для консьержа, санитарные комнаты с пеленальным столиком, гостевая зона, место для хранения велосипедов и колясок. Лифты от ведущего мирового производителя компании OTIS быстрые и бесшумные.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой.

Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой.

«Были и более доступные предложения, но нужно развиваться, самосовершенствоваться и улучшать свою жизнь»

Достоинства жилого комплекса очевидны, и приобрести квартиры в престижном месте мечтают многие. Поэтому в офисе продаж застройщика всегда многолюдно. Те, кто уже приобрел жилье в комплексе «Парк Челюскинцев», не скрывают своей радости.

Встроенный детский сад в комплексе «Парк Челюскинцев».

Встроенный детский сад в комплексе «Парк Челюскинцев».

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения.

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения.

- Мне понравилось, что квартира свободной планировки, на высоком этаже, с хорошим видом. Отличное расположение - спокойная, тихая зона города. Сам дом красивый, и метро рядом, - делится впечатлениями Станислав Орлов, хозяин 30-метровой квартиры-студии на 11-м этаже строящегося дома. - Предложений в городе, конечно, много, но само место - парк Челюскинцев - говорит о многом. Меня цена устроила. Тем более что застройщик предлагает и рассрочку на выбор.

Станислав Орлов.

Станислав Орлов.

Одной из причин выбора было желание остаться жить в привычном районе (сейчас Станислав живет возле универсама «Рига»).

- Здесь у меня детство прошло, поэтому районы ближе к окраинам я даже не рассматривал. Я знаю, что в шаговой доступности СОК «Олимпийский», кинотеатры, кафе. Это все рядом, и для меня это важно, - признается мужчина.

Квартиру на 11-м этаже покупает и Валерий Дробышевский:

- Из всех вариантов мне больше всего понравился комплекс «Парк Челюскинцев». Рядом - парк, Ботанический сад, в шаговой доступности метро. И, конечно, развитая инфраструктура по образованию, медицинскому обслуживанию.

Валерий Дробышевский.

Валерий Дробышевский.

Мы взвешивали все за и против. Были и более доступные предложения, но не было рядом парка, не было городского центра. У нас сегодня квартира в Уручье, но нужно развиваться, самосовершенствоваться и улучшать свою жизнь, поэтому мы посчитали, что пришло время для перемен.

Не последнюю роль в принятии решения о покупке квартиры сыграло предложение застройщика воспользоваться партнерскими кредитными программами с четырьмя ведущими банками страны.

- Мы продали старую квартиру для первого взноса, а на часть стоимости новой будем использовать партнерский кредит - здесь комфортные условия по процентной ставке, - рассказал покупатель.

БУДЬ В КУРСЕ!

Финансовые инструменты, которые предлагает покупателям застройщик, позволят сделать реальностью мечту о квартире для многих семей с постоянным доходом:

- беспроцентная рассрочка на четыре года;

- выгодные кредитные программы сроком до 20 лет и до 90% стоимости жилья. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49%, или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексе «Парк Челюскинцев» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании.

Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Подстрекательство студентов к забастовкам и манипулирование общественным мнением». Минобразования о ситуации в частном вузе
В Минском инновационном университете студенты устроили забастовку из-за того что пяти специальностям в вузе не продлили аккредитацию. Комментарий Минобразования появился на сайте только поздно вечером. И не только он
Галерея «АртХаос» приглашает погрузиться в «Дополненную реальность»
Художественная галерея «АртХаос», расположенная в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра Dana Mall, ежемесячно радует посетителей новой экспозицией. И вот очередной сюрприз –14 ноября здесь откроется выставка живописи Татьяны Гриневич
Новости 24
Видео. Витебчанин пришел в магазин, сложил в пакет 22 палки колбасы и убежал
На деньги, украденные в иностранных банках, гродненец жил как миллионер: приобрел машину, недвижимость, открыл кафе и покупал биткоины
В Минске задержали вербовщика-сутенера, когда он хотел вывезти в Литву двух белорусок
«Шчыра дзякую за гасцiнны прыём»: в Австрийском парламенте Лукашенко по-белорусски поблагодарил за прием
Площадка для переговоров – уже не Минск. Назарбаев готовит встречу глав России и Украины?
Экономика белорусских городов: Солигорск обгоняет Минск по зарплатам
«Не принесла водку и закуску»: В Слониме мужчина запер знакомую в собачьем вольере
Мэр Минска: Я не сторонник повышения тарифов на городской транспорт. Надо более эффективно работать
Лукашенко о демократии: вы, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили
Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, какой вакциной привился
Лукашенко о свободе слова: Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет?
Четыре станции новой линии метро откроются в Минске в 2020 году. Готовность трех уже 85-95%
Александр Лукашенко о смертной казни: Вы американцам и китайцам тоже этот вопрос задаете?
Министр здравоохранения России рассказала, что у нее белорусские корни
Молодой человек, поссорившись со своей девушкой, разбил в поезде стекло. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы
В 2020 году в Минске откроют одну школу, восемь детских садов и поликлинику