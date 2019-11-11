2019-11-11T23:44:59+03:00
Общество
КП Беларусь

За год белорус в среднем съедает 2,1 кг гречневой крупы: наша страна на 20% увеличила импорт гречки

А вот картошки каждый житель страны съедает более 170 кило в год
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Белорусские производители обеспечивают всего 20-30% потребностей внутреннего рынка. Фото: Марина ВолосевичБелорусские производители обеспечивают всего 20-30% потребностей внутреннего рынка. Фото: Марина Волосевич
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За восемь месяцев этого года, с января по август, Беларусь купила в других странах 10,3 тысячи тонн гречки, сообщили «Комсомолке» в МАРТ. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличить импорт пришлось из-за того, что отечественные перерабатывающие предприятия в этом году произвели на 19% меньше гречки, чем в прошлом.

В Беларуси гречневая крупа относится к товарам критического импорта, т. е. к товарам, без которого страна не может обойтись, но производит его недостаточно или не производит вовсе.

- Крупа гречневая является наиболее популярным продуктом и включена в перечень социально значимых товаров, - подчеркнули в МАРТ.

За год белорусы съедают 20 - 21 тысячу тонн гречки. Если разделить это количество на всех, то выходит, что за год средний белорус съедает 2,1 кг гречневой крупы. Для сравнения: картошки мы съедаем больше 170 кило в год. Но если картошкой мы сами себя обеспечиваем, то потребность в гречке белорусские производители удовлетворяют на 20 - 30%, говорят в МАРТ. В этом году за три квартала организации торговли продали 14,6 тысяч тонн гречневой крупы, из них белорусского производства - 4 тысячи тонн.

Напомним, что в конце октября российские оптовые поставщики сообщили о резком росте цен на гречку, вызванном неурожаем гречихи. Вскоре после этого МАРТ ввел временное регулирование цен на крупу в Беларуси - торговая надбавка на нее не может быть выше 25%. Ограничение действует до конца года.

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