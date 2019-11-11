2019-11-11T23:44:59+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске студент отправил виртуальной подруге дикпик и стал жертвой мошенников

За неразглашение интимной информации у парня потребовали 50 рублей
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мошенники выманили у парня в сети интимное фото, а потом стали вымогать деньги.Мошенники выманили у парня в сети интимное фото, а потом стали вымогать деньги.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Студент одного из витебских вузов обратился в Первомайский РОВД вечером 27 октября. Молодой человек рассказал, что у него требуют 50 рублей за неразглашение интимной информации.

Оказалось, что парень познакомился с девушкой в социальной сети ВКонтакте. Градус виртуального флирта быстро накалялся. Когда девушка попросила молодого человека прислать интимное фото, тот не задумываясь отправил ей дикпик. И практически сразу же получил несколько голосовых сообщений от неизвестного. Незнакомый голос требовал денег, угрожая разослать те самые интимные фото друзьям и знакомым молодого человека. Сохранение тайны незнакомец оценил в 50 рублей.

Страница девушки, как выяснилось, была фейковой. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, с начала года подобных фактов зарегистрировано уже несколько десятков. Как правило, вымогатели действуют по двум схемам - либо после непродолжительного виртуального флирта предлагают обменяться интимными фото, либо взламывают страницу и, если находят в скрытых альбомах интимные или компрометирующие фотографии, требуют деньги за неразглашение. В первом случае большинство потерпевших - мужчины, во втором - женщины. Аппетиты у вымогателей разные - самая скромная сумма, которой они готовы были удовлетвориться - 30 рублей. Выставляли ценник и в 50, 150, 300, 400, 1000 рублей, и в 4500 российских.

- Зарегистрировано несколько случаев, когда потерпевшие переводили вымогателям требуемые суммы, но это не спасало их, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. - Вымогатели требовали деньги снова, причем уже большие суммы, а в ряде случаев все равно распространяли интимные фото потерпевших.

Что делать, чтобы не стать жертвой подобных преступлений? Быть внимательными и осторожными, не поддаваться на уговоры незнакомых и малознакомых людей, которые начинают выманивать фотографии и другие материалы личного характера. Информацию личного и интимного характера лучше хранить на съемных носителях, к которым у посторонних нет доступа.

- Нужно помнить, что фактически в действиях потерпевших при определенных условиях усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 343 УК РБ (распространение материалов порнографического характера), - отметила Ольга Шкуратова.

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