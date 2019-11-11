Глеб планирует завершить карьеру и провести прощальный матч на «Динамо»

В выпуске видеоблогера Евгения Савина («КраСава») Александр Глеб сказал, что сейчас вникает в суть тренерской профессии и готовиться завершить карьеру футболиста. В следующем году он хочет провести прощальный матч, пригласив звезд футбола, с которыми играл: Фабрегаса, Фламини, Росицки, Леманна, Анри, Пиреса.

Хотя игроки «Ислочи» готовы уговорить Глеба поиграть еще сезон. Виталий Жуковский оценил его игру в матче с Брестом:

- Топ! Что я могу сказать? Как в такие годы можно выйти и так выглядеть? Это топ. По большому счету, у меня нет слов. Это, наверное, великий футболист. Мы не любим, когда игрок долго не заканчивает карьеру. Говорят, какой он там плохой-сякой. Уехал бы сейчас Александр, а вы понимаете, где он играл. Он может жить на любом континенте - и мы бы говорили, какой он прекрасный футболист, здесь таких нет. Но когда он рядом, любит страну, родителей, не хочет никуда уезжать, его полощут помоями с разных сторон. Это неприятно. А он до сих пор выходит. Я считаю, это феноменальный футболист, и нам посчастливилось, что он играет в нашем клубе.

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