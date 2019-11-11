Гвардиола отпустил «Ливерпуль» на 9 очков: «Я не волшебник»

Учитывая интерес к чемпионату Англии в мире, это был центральный матч всего сезона. «Красные» серьезно оторвались от своих преследователей на 6 очков, но в январе прошлого сезона «Ливерпуль» ушел в отрыв на 7 очков, но к финишу растранжирил преимущество и драматично уступил золото «Сити».

В Англии «Ливерпуль» за сезон проиграл один раз, но остался без титула

Сейчас Юрген Клопп не отступил от своего кредо: его команда сразу начала играть в давление и к 13-й минуте вела 2:0. В итоге - победа 3:1.

По ходу Гвардиолу взбесили судьи. За полминуты до первого гола «Ливерпуля» мяч в штрафной «красных» попал в руку Александера-Арнольда. Но рефери Майкл Оливер нарушение не зафиксировал, и пошла контракта, приведшая к голу в ворота «Сити». Позже стало понятно, что судья не ошибся: мяч в руку игрока «Ливерпуля» попал после того, как рукой сыграл полузащитник «Сити» Бернарду Силва.

Были вопросы и по второму голу. Но повтор показал: забивший Салах был на одной линии с защитником. В концовке матча Гвардиола вновь сетовал, что Александер-Арнольд в очередной раз сыграл рукой, но это были лишь эмоции тренера… Гвардиола саркастически восторгался Оливером. Хотя позже объяснялся, мол, это была не ирония: «Я всегда благодарю судей».

- Если хочешь обыграть «Манчестер Сити», что само по себе очень сложно для любой команды мира, нельзя играть так, как они, потому что в своей игре они лучшие. Это бессмысленно. Поэтому нам пришлось продавливать свою манеру игры. С первой же секунды мы действовали интенсивно, это было важно для обеих команд, - отметил Клопп.

Теперь «МанСити» даже не на втором месте. 1. «Ливерпуль» - 34 очка. 2 - 3. «Лестер», «Челси» - по 25. 4. «МанСити» - 24.

- Перед нами три команды, которые имеют больше шансов стать чемпионами, но мы будем стараться. Я не знаю, сможет ли «Сити» выиграть титул. Я не волшебник, я не знаю будущее, - сказал Гвардиола. - Но я горжусь тем, как мы играли против лучшей команды Европы.

Гвардиола выдал худший старт в своей карьере: 25 очков после 12 туров. И в четвертый раз испанец проиграл на «Энфилде» - больше нигде в гостевых матчах он не уступал так часто.

У «Ливерпуля» все хорошо, но, учитывая прошлогодний опыт, вряд ли им стоит расслабляться. К тому же впереди сложный отрезок: в декабре матчи в трех турнирах, в январе - с топ-командами в чемпионате.