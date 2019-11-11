«На следующий год планка - 600 рублей». В Беларуси хотят избавиться от предприятий, где платят в среднем 400 рублей

Сейчас в Беларуси 470 предприятий со средней зарплатой 500 рублей и меньше. Правительство хочет до конца года свести их количество к минимуму. В итоге останется несколько десятков самых сложных, заявил министр экономики Дмитрий Крутой в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

- До конца года поставлена задача максимально снизить количество таких предприятий, чтобы их осталось несколько десятков. Ну а на следующий год уже планка - 600 рублей, - заявил Дмитрий Крутой.

За самые бедные предприятия правительство взялось в мае этого года и поставило план: тех, где зарплата не достигает 400 рублей, не должно быть к 1 июля, а тех, где работникам платят в среднем 500 рублей и меньше, - к 1 января 2020 года. Выполнить этот план не удалось, хотя количество самых бедных уменьшилось. В феврале этого года предприятий со средней зарплатой 400 рублей и меньше было 250, в апреле - 151 (на них трудились в общей сложности 18 тысяч работников!), в мае - 87, а в ноябре осталось всего 9.

Что это за предприятия? В июле министр Дмитрий Крутой пояснил, что 85% из них находятся в коммунальной собственности.

- Это прямая зона ответственности председателей райисполкомов и по большому счету их персональный KPI (показатель эффективности. - Авт.) на текущий год, потому что это важнейшая социальная задача в целом для района и для тех людей, которые заняты в этих организациях. Понятно, что зарплата 400 рублей при наличии семьи, детей - это недопустимо низкий, критический уровень, и такого просто быть не должно, - подчеркнул Дмитрий Крутой.

Еще в августе премьер-министр Беларуси Сергей Румас говорил, что по организациям, которые не будут платить своим сотрудникам по 500 - 600 рублей, будут «приниматься системные решения». По его мнению, удержать людей с такой маленькой зарплатой на предприятии просто невозможно. В ноябре он вынес таким предприятиям «последнее предупреждение».

- Лимит на уговоры предметно разобраться с каждой такой организацией уже исчерпан, поэтому сегодняшний разговор на эту тему - последнее предупреждение. Мы договорились, что, если не будет подвижек, правительство по итогам года внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц, - приводит слова Румаса пресс-служба правительства.

Конкретных названий предприятий с низкими зарплатами правительство не приводит, но можно предположить, что в списке окажутся предприятия сельского хозяйства. Некоторым из них не хватает денег даже на то, чтобы платить страховые взносы в ФСЗН, не говоря уже о достойной зарплате. Кроме того, по данным Белстат за сентябрь, самые маленькие зарплаты были у работников парикмахерских и салонов красоты, библиотекарей, рыболовов и рыбоводов, а также творческих и социальных работников.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Если нет резерва для повышения зарплат, то угроза снять директора звучит смешно»

- Речь идет о предприятиях с численностью работников более ста человек, потому что именно они ежемесячно подают статистику о средней зарплате, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. – Поэтому число предприятий с низкими зарплатами может быть больше. О мерах повышения зарплат не рассказывали. Возможно, нашли ресурсы для этого, кого-то присоединили или закрыли… Маловероятно, что проблему низких средних зарплат решили за счет поднятия зарплаты директора. У нас есть максимальные коэффициенты соотношения зарплаты руководителя и работников предприятия, установленные законодательством. Что такое «принятие системных решений» в данном вопросе, тоже не расшифровали. Теоретически это приватизация, но такие предприятия глубоко убыточны и вряд ли будут интересны инвесторам. Реально речь может идти о присоединении их к другим, эффективным предприятиям, или о банальном закрытии. Наименее эффективная мера – это кадровые изменения. Если предприятие хронически убыточно, потому что бизнес-модель не приносит денег или предприятие выпускает товар, который не пользуется спросом, то смена фамилии директора ничего глобально не изменит. Если нет резерва для повышения зарплат, то угроза снять директора звучит смешно. Такие угрозы просто означают, что у правительства нет эффективных решений для решения этой проблемы.