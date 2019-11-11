Салон красоты Lady Gadiva объявляет именинную акцию #ПЛАТИСКОЛЬКОХОЧЕШЬ

В честь своего дня рождения салон делает уникальное предложение:

- Долгих 17 лет салон красоты Lady Gadiva трудился во имя и благо тяжелого люкса. В этом праведном служении он терял и находил бойцов, переживал взлеты и падения, но не сдавал позиции. Вооружившись профессионализмом и инновациями, весь личный состав салона нес в массы красоту и любовь.

Lady Gadiva

Дорогие друзья, Lady Gadiva дарит вам абсолютное право субъективно оценивать наш труд и результат. С 11 по 15 ноября выбирайте любую процедуру и платите за нее столько, сколько захотите!

Lady Gadiva

Lady Gadiva

С днем рождения, любимая Lady Gadiva!