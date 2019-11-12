Стоимость бутылки из-под напитка будут возвращать покупателю, или делать ему скидку в магазине

Ежегодно в мире появляется 1,4 триллиона пластиковых банок и бутылок. По самым разным подсчетам, около 20% из них сжигается, 10% перерабатываются, остальные 70% попадают на свалки, улицы городов, в моря и океаны. То есть пластик окружает нас со всем сторон.

Многие страны боролись с проблемой загрязнения пластиком самыми разными способами, в т. ч. методом «кто сорит - тот и платит». В Беларуси это попытались сделать с помощью раздельного сбора мусора. Но такой метод оказался далек от совершенства: на заводе в итоге удается отсортировать не более 5 - 7% пригодной к повторной переработке тары.

Одним из самых эффективных сегодня методов сбора тары можно с уверенностью назвать депозитную (залоговая) систему.

«Комсомолка» выяснила у автора концепции депозитной (залоговой) системы возврата тары в Беларуси Ивана Михальчука, почему ее внедрение так необходимо нам, а у президента Гильдии пивоваров Литвы Саулюса Галадаускаса - насколько эффективной такая система оказалась в соседней Литве.

Саулюс Галадаускас.

Кто впервые ввел такую систему?

Впервые в мире депозитную (залоговую) систему сбора тары ввели шведы. Это произошло еще в далеком 1986 году! Система показала свою эффективность, и за Швецией подтянулись ее соседки - Исландия и Норвегия, потом Германия и многие другие. Некоторые страны только планируют это сделать. Например, в Шотландии депозитная система заработает примерно в 2021 году, а в Турции - только в 2026-м.

Но, как ни странно, такая система сбора существовала и в СССР, где в стоимость напитка включали залог в размере 12 - 15 копеек (в пересчете - около 18 центов). В итоге стоимость тары часто была равна стоимости ее содержимого, а советские граждане потом собирали и сдавали стеклянные бутылки за неплохие деньги.

Почему так важно это нововведение?

Пластиковые бутылки разлагаются более 400 лет, жестяные банки - более 200 лет, стеклотара - до 1000 лет (если вообще разлагается). Введение залоговой системы позволит не выбрасывать их на свалку, а использовать повторно. На производство такой тары тратится очень много ресурсов - электроэнергия, вода, песок, металл… Проще, дешевле и экологичнее использовать тару повторно или даже переработать старую тару в новую.

Есть и менее очевидные плюсы. Например, это может снизить до 10% стоимость вывоза мусора для жильцов дома и мотивировать производителей напитков использовать многооборотную упаковку.

В некоторых странах с появлением тароматов люди стали сдавать назад до 99% всех проданных бутылок. В соседней Литве система заработала в 2016 году, и литовцы восприняли залоговую систему с большим энтузиазмом. В этом же году сбор одноразовых бутылок достиг 74% (в 2019 - уже 92%). До этого собирать удавалось меньше трети такой тары.

Ежегодный опрос потребителей в 2019 года показал, что 97% жителей Литвы считают депозитную систему необходимой и удовлетворены ее работой. 95% отметили, что количество мусора в парках, озерах и других общественных местах уменьшилось. А 93% признают, что стали относиться более ответственно к сортировке мусора.

Выходит, все напитки подорожают?

Да, но только для тех, кто поленится потом вернуть упаковку. Пока точная сумма залога неизвестна, предполагается, он составит 20 копеек. Эту сумму будут печатать на ценнике и на чеке в магазинах. При определении суммы залога изучали опыт других стран. Выяснилось, что она должна быть не очень низкой, иначе у людей пропадет мотивация, и не очень высокой - чтобы не привлекать мошенников. Сейчас самая высокая залоговая стоимость тары в Германии - 25 центов за бутылку, в остальных странах - около 10 центов.

Залоговую стоимость тары от 100 мл до 3 литров в Беларуси планируется сделать одинаковой. Это упрощает систему подсчета и мотивирует возвращать и большие и маленькие бутылки. Опыт Германии и Литвы показал, что такая система себя полностью оправдала.

Так выглядит литовский центр по пересчету и подготовке к переработке.

Куда мы будем сдавать тару?

Тару можно будет сдать в специальные автоматические устройства - тароматы, которые установят в крупных торговых центрах. В таромате есть специальное отверстие для приема тары. Закидываете туда бутылки, нажимаете кнопку - аппарат распознает их форму, считывает штрих-код на этикетке, потом забирает тару и выдает вам чек с указанием суммы.

Этот чек можно будет предъявить кассиру в магазине, где расположен таромат, и он вернет вам залог или сделает скидку на эту сумму с ваших покупок. В небольших магазинах тару можно будет просто сдать продавцу и вернуть ее залоговую стоимость.

Таромат будет принимать только пластиковую тару?

Нет, пластиковую, алюминиевую и стеклянную тару разного объема - от 100 мл до 3 л. В более далекой перспективе можно будет сдавать и упаковку TetraPak.

Но аппарат примет не любую банку или бутылку, а только чистую, не помятую и с этикеткой. Иначе он упаковку не распознает.

Насколько дорогая эта система?

При внедрении системы в Литве инвестиции составили около 33 миллионов евро. Производители тароматов инвестировали 25 млн евро и еще 8 млн евро - производители напитков. Они разместили около 1000 тароматов и 300 киосков для розничных продавцов, которые не могли иметь таромат внутри магазина.

Инвестиции в залоговую систему возврата тары в Беларуси составят около 100 млн евро. Для сравнения: чтобы достичь эффективности возврата около 90% (как в системе депозита) с помощью сортировки отходов на мусоросортировочных заводах, необходимо около 300 млн евро.

Депозитную (залоговую) систему в Беларуси также планируется создать без участия бюджетных средств. Инвестор будет выбираться на конкурсной основе с условием, что он сам организует сбор упаковки, использует ее и получает прибыль от каждой собранной бутылки.

В некоторых странах с введением депозитной системы люди стали возвращать 99% всех бутылок.

С какими трудностями столкнулись в Литве при введении залога на тару?

Каждая заинтересованная часть бизнеса в Литве находила множество оправданий, почему делать это не надо. Производители и импортеры утверждали, что это очень дорого, а цены на депозитные напитки будут расти. Однако результаты опроса потребителей сейчас показывают: они не заметили увеличения цен или других неудобств.

Ритейлеры утверждали, что это превратит их магазины в пункты сбора мусора. Но если посмотреть, как это работает в большинстве стран, то все сомнения отпадут - все очень удобно и аккуратно.

В итоге власть выслушала все эти заявления и ввела оборотную систему, основываясь на опыте соседней Эстонии.

Когда залоговая система заработает в Беларуси?

Подготовительный этап такого масштабного проекта не может происходить быстро и обычно занимает около двух лет. У нас обсуждение проекта началось в 2015 году, и в 2020-м планировалось ввести его в действие. Но сейчас стало ясно, что этого не произойдет: необходимое законодательство еще не разработано, а проект указа президента завис в Совете министров. Так что, по самым благоприятным прогнозам, внедрение депозитной (залоговой) системы в Беларуси возможно не раньше 2022 года.