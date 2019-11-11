«Экономике пойдет на пользу». Белорусы просят, чтобы 31 декабря и 2 января были выходными без отработки

Белорусы создали любопытную кампанию о «новогодних праздниках». На сайте petitions.by, где обычно собирают подписи под общественно значимыми инициативами, разместили петицию-обращение к Совмину и Минтруда с просьбой отдыхать с 31 декабря по 2 января и потом за это не отрабатывать. На вечер 11 ноября петицию подписали порядка 13,5 тысяч белорусов. Подписать ее может любой желающий вплоть до начала декабря.

По поводу увеличения новогодних каникул белорусские журналисты обратились даже к премьер-министру Беларуси Сергею Румасу.

- Не понимаю, почему 31 декабря, вот про 2-е больше понимаю: одного дня мало. Обещаю, что изучу этот вопрос, - цитирует главу правительства belta.by.

В Минтруда рассказали, что инициативу рассмотреть готовы, но окончательное решение – за президентом.

Пока же в Новый год отдыхать мы будем 1 и 2 января 2020 года (среда и четверг), причем за выходной 2 января придется отрабатывать в субботу 4 января.

- Выходные без отработки ударят по белорусской экономике? – поинтересовались мы у экономистов.

- На мой взгляд, официальные выходные с 31 декабря по 2 января пойдут экономике только на пользу, - комментирует старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский. – Продуктивность труда 31 декабря - минимальная. Люди или ждут конца рабочего дня, или начинают отмечать праздник на работе. Кстати, если бы в этот день они отдыхали, торговля и сфера развлечений заработали бы больше - а это тоже часть нашей экономики. Кроме того, экономика – это же не только про деньги, это еще и про качество жизни, а праздники и отдых его повышают. Да и практика показывает: люди, которые хорошо отдыхают, потом эффективнее работают. Во многих странах каждые три-четыре месяца по этой причине у людей есть несколько дополнительных выходных. И это экономически оправдано.

Некоторые предлагают даже устроить длинные каникулы - с 1 по 7 января. Инфорграфика: Екатерина Груздина

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока белорусы оставляют подписи под петицией о трех новогодних днях без отработок, появилась еще одна. По примеру соседей-россиян, которые будут отдыхать с 1 по 8 января, белорусы просят устроить каникулы с 1 по 7 января. А два рабочих дня, которые выпадают между новогодними и рождественскими выходными, предлагают отработать в следующие за праздниками субботы. На 11 ноября под этой петицией собрано всего около 400 подписей.