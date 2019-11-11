2019-11-11T22:11:33+03:00
Экономика
КП Беларусь

Кого мы кормим? В Минсельхозпроде рассказали, какие страны покупают нашу сельхозпродукцию

Беларусь в этом году вышла на 11 новых рынков. Между тем из $4 млрд экспорта в трех кварталах этого года на Россию пришлось $3,1 млрд
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Беларусь в этом году начала продавать сельхозпродукты в Афганистан, Бенин и КениюБеларусь в этом году начала продавать сельхозпродукты в Афганистан, Бенин и КениюФото: Алексей БУЛАТОВ
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- В этом году мы открыли 11 новых рынков: Афганистан, Пакистан, Ангола, Бенин, Кения, Куба, Албания и другие. Практически по всем рынкам в этом году нарастили объемы поставок. За 9 месяцев экспорт составил $4 млрд, что на 4,1% больше, чем в прошлом году, - сообщил журналистам Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.

Однако пока все же основная часть сельзпродукции уходит в Россию и страны СНГ. Экспорт в Россию за первые три квартала составил $3,1 млрд, в Казахстан - $211 млн и в Украину - $115 млн.

- Мы часто говорим о том, что нам надо снижать зависимость от Российской федерации, это действительно так и есть. Не так это легко сделать. Вместе с тем работа идет. И в текущем периоде мы на 0,6% снизили уровень поставок на российский рынок. Мы должны понимать, что в первую очередь направление диктует экономика. Если выгодно поставлять, то необходимо поставлять и не упускать дополнительный заработок, - отметил Алексей Богданов.

Он рассказал, что экспорт в страны Азии и Океании за год вырос на 10,7%, а в страны Евросоюза – на 8%. По его словам, страны Евросоюза - наиболее сложные для входа наших товаров.

- Не только потому, что есть какие-то политические барьеры. В первую очередь - это таможенное тарифное регулирование, очень высокие тарифы и очень хорошая защищенность европейского рынка, - пояснил он

В целом экспорт в страны дальнего зарубежья сельхпродуктов и продуктов питания составил почти $400 млн.

Топ-5 стран Европейского союза, которые покупают белорусскую сельхозпродукцию

Топ-5 стран Азии и Океании по объемам экспорта белорусской сельхозпродукции

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