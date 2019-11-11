«Подстрекательство студентов к забастовкам и манипулирование общественным мнением». Минобразования о ситуации в частном вузе

О забастовке в МИУ мы сегодня писали: 1600 студентов могут остаться без дипломов, потому что вузу не продлили аккредитацию по пяти специальностям. Вечером после забастовки студентов на сайте Минобразования появился комментарий ведомства с заголовком «Требования едины, и все их должны выполнять».

-Были выявлены многочисленные нарушения законодательства об образовании, - перейдем сразу к конкретике. - Срок получения высшего образования в заочной (дистанционной) форме не соответствует требованиям образовательных стандартов, выявлены нарушения в организации учебного процесса и текущей аттестации студентов и слушателей, ряд структурных подразделений университета не соответствует установленным требованиям, количество выданных свидетельств о повышении квалификации превышает количество слушателей, освоивших образовательные программы повышения квалификации руководящих работников и специалистов, по ряду предметов отсутствуют учебные программы и др.

Еще один из недочетов, указанный на сайте госоргана, - комиссии не предоставлена возможность проведения комплексных контрольных работ у студентов заочной (дистанционной) формы получения высшего образования.

По словам ректора Николая Суши, вызвать студентов, которые обучаются дистанционно, ему предложили за пару дней до проверки.

В Минобразования резюмируют, что сейчас есть два варианта развития событий: первое - устранить все замечания комиссии и обратиться с заявлением в Департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации; второе - закрыть неаккредитованные специальности. Кроме того, у университета есть право на апелляцию.

По информации на утро 11 ноября, в вузе как раз и собираются подать апелляцию.

В Минобре уверены, что забастовка - эта не идея студентов.

-Действие руководства вуза по подстрекательству студентов к забастовкам, манипулированию общественным мнением нами рассматривается как попытка уйти от решения вопроса по существу, который находится в исключительной компетенции Минского инновационного университета, - так заканчивается комментарий, подписанный пресс-службой министерства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Интересно, что кроме официального комментария на сайте Минобразования, ведомство разделяет, судя по всему, и позицию телеграм-аккаунта «Папаратор». Ссылка на пост оттуда появилась поздно вечером на официальной странице Минобра в фейсбуке.

- Мы, группа единомышленников, устали от банальных врак и несбывающихся прогнозов белорусских веток Телеграма. Обладая многолетними связями в самых разных сферах, мы решили взять на себя восполнение пробелов в информационном пространстве. Понимаем, что не всем это понравится, но истина, как говорится, дороже, - так описывается канал, где появляются оценочные новости без подписи автора.

То есть канал специализируется на, скажем так, разоблачениях чиновников и руководителей, основанных на анонимной информации.

Скриншот страницы Минобразования/ facebook.com/belarusminedu/

- Ситуация зрела давно, МИУ наконец прорвало. Студенты забастовали. Не то, чтобы совсем пошли вразнос. Собрались в учебном корпусе, попозировали на камеры с плакатами, протестуя тем самым против отказа минобра МИУ в аккредитации пяти специальностей, по которым обучается основная масса нынешних студентов, - говорится в телеграм-канале, которым делится Минобразования.

МИУ лихорадит давно. С тех пор, как он начал катастрофически терять популярность у молодых людей и, соответственно, количество студентов. Когда-то их было более 10 тысяч и это был хороший бизнес. Однако поток желающих здесь учиться стал стремительно мельчать. В какой-то момент ситуацию попытались поправить при помощи заключенных, предоставив отбывающим наказание в местах лишения свободы возможность дистационно обучаться с получением диплома. На платной основе, разумеется. Увы, этот стартап тоже провалился.

Добавим, что канал подает и другие сведения о МИУ и его ректоре.