В Лунинце многодетный отец, который не хотел платить алименты, после ДНК-теста узнал, что не все дети его

Платить алименты на троих детей 40-летний житель Лунинецкого района перестал в 2017 году. Его бывшая жена заявила об этом в отдел принудительного исполнения. С ее слов, мужчина после развода платил алименты в течение шести лет, а потом перестал.

- Мужчина свою вину в уклонении от уплаты алиментов не признал. Он заявил, что в настоящее время сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей - мальчика и девочек-близняшек, - делится подробностями дела Татьяна Коток, официальный представитель Госкомитета судэкспертиз по Брестской области.

Разрешить спорный вопрос помогла генетическая экспертиза по установлению отцовства. Оказалось, что сомнения у многодетного отца возникли неспроста. Эксперты подтвердили, что 14-летний мальчик - его сын, а вот родство с 11-летними дочерьми-близняшками специалисты исключили.

Теперь милиция с учетом новых обстоятельств проводит проверку.

Кстати, похожая история произошла в Каменецком районе. Тогда 29-летнего мужчину суд обязал платить алименты на четверых детей, но он тоже в какой-то момент перестал это делать - и не платил больше 3 месяцев в течение года. Было возбуждено уголовное дело по статье 174, назначена ДНК-экспертиза. Она подтвердила родство отца со всеми его детьми - двумя мальчиками и двумя девочками-близняшками. Теперь мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы.