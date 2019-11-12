«Честно? Фамилию красивую искала»: как студенты выбирают кандидатов на досрочном голосовании

Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября, а в этот вторник, 12 ноября, первый день досрочного голосования. «Комсомолка» отправилась в Минскую студенческую деревню и пообщалась с молодыми людьми, которые уже проголосовали.

«На досрочное голосование попросил прийти воспитатель»

Заходим на участок для голосования №286, который находится в общежитии Лингвистического университета.

На выбор студентам - семь кандидатов в депутаты: 6 мужчин и одна женщина. Самому молодому кандидату - 25 лет. Двум самым старшим по 57 лет.

Девушка с хвостиком подходит к стенду, читает про кандидатов и идет с бюллетенем в кабинку.

- Сказали, что желательно побыстрее (проголосовать. - Ред.). Вот как раз иду из университета. Думаю, зайду, - говорит Татьяна, студентка 3-го курса Лингвистического университета. - Выбрала кандидата мужчину. Посчитала его довольно подходящей кандидатурой. Я выбирала по его состоятельности.

Некоторые студентки проголосовали за самого молодого кандидата.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Состоятельности материальной? - уточняем мы.

- Это касается и материальной состоятельности, и то, какую он должность занимает.

За Татьяной пришли на голосование две подружки-студентки - Даша и Катя.

- Почему пришли досрочно проголосовать?

Девушки в ответ смеются. Не решаются ответить.

- Ну, я голосую в первый раз. Мне было просто интересно посмотреть на эту процедуру, - говорит 19-летняя Дарья, которая учится в БГУИРе. - Нас агитировали в университете, говорили, что это важно. Мы решили: почему бы не сходить?

По словам девушки, им приносили в общежитие листовки с биографией каждого кандидата.

- По каким критериям выбирали кандидатов?

- Просто почитали. Лежит душа к человеку. Почему бы не поставить ему галочку?

На выбор студентам - семь кандидатов в депутаты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Следующая девушка, которая пришла проголосовать, очень спешила на пары.

- Почему пришли сегодня, в первый день голосования?

- Попросил воспитатель. Какая разница - сегодня или завтра?

Студентку Ангелину тоже попросил прийти на досрочное голосование воспитатель.

- Я прочитала заранее про кандидатов. Посмотрела должности, чем занимаются. Проголосовала за молодого кандидата, который не занимает какие-то высокие посты. Чтобы у человека была возможность развиваться. У молодежи более современные взгляды на мир и общество в целом.

«В парламенте будет женщина - мне это импонирует»

На участке для голосования №285, который находится в общежитии №11 БГУ, дарят календарики тем, кто впервые участвует в выборах.

Студентам, которые голосовали впервые на одном из участков, подарили календарики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

18-летняя Валерия отдала свой голос за женщину - Алену Толстую. Девушка считает, что в парламенте должно быть гендерное равенство.

- Я прочитала про нее в интернете, поискала материалы и решила, что хочу за нее голосовать. Ее программа мне понравилась. И то, что она женщина, тоже, наверное, сыграло роль. В парламенте будет женщина - мне это импонирует.

Валерия признается, что голосовать впервые для нее было волнительно.

- Это ответственно и приятно, что твой голос может что-то значить.

На участках для голосования присутствовали наблюдатели.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Спустя время мы, наконец, встречаем парня, который пришел голосовать. До этого мы видели только девушек.

- Фотографий больше, чем избирателей, - говорит нашему фотографу второкурсник юридического факультета. - Я проголосовал против всех. Потому что у нас непопулярные кандидаты.

- За кого голосовали? - спрашиваю 18-летнюю девушку, которая учится в Юридическом колледже БГУ.

- Честно? Фамилию красивую искала, - смеется студентка. - Потому что я их не знаю… Просто было интересно, как вообще вся эта процедура проходит.

- Так нашли красивую фамилию?

- Да.

По словам наблюдателей никаких нарушений не было.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несколько подружек рассматривают стенд с кандидатами. И смеясь, обсуждают, за кого голосовать.

- За Славика голосую! - говорит одна девушка.

- Какой Славик? Станислав, - поправляют ее подруги.

В итоге девушки выбрали, за кого отдать свой голос - за самого молодого кандидата. Это Станислав Шашок.

- Он перспективный, судя по нему. Имеет какие-то цели на жизнь. Почему бы не поддержать?