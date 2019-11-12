«Миссис Беларусь» стала Тиана Баньковской. Она представит страну на мировом конкурсе в Лас-Вегасе

Вечером 10 ноября на подиум Astoria Riverside вышли 14 финалисток, которые дошли до гранд-финала благодаря не только своей красоте, но и умению презентовать себя и своей активной социальной жизни. Журналист, врач, актриса, фотограф, дизайнер, блогер - в этот вечер каждая из них боролась за право представить страну на мировом конкурсе.

В течение двух месяцев за жизнью этих девушек без преувеличения следила вся страна. Подготовка участниц проходила в режиме онлайн: одновременно с кастингом стартовал реалити-проект на VOKA. Во время выпусков девушки пустили съёмочную группу в свой обычный день и снимались в купальниках в спортивной тематике, креативно презентовали свои социальные проекты и показывали умение держать себя на светском рауте с ресторатором Вадимом Прокопьевым.

Первый выход девушек на гранд-финале был традиционно роскошным: выйдя из шикарных машин от проката автомобилей BlackEagle, они прошлись по красной ковровой дорожке в шубах от Braschi в сопровождении своих самых главных судей - мужей и детей, а кто-то - и родителей, которые были рядом с ними в такой радостный и волнительный момент. В это время гости финала могли познакомиться с каждой участницей благодаря видеовизитке, а затем - увидеть первое реальное дефиле на подиуме.

После совместного танцевального номера девушек ждала череда дефиле. Смесь красоты, стиля и творчества – показ от партнера Lamoda.by - прошёл в сопровождении живой музыки от Алексея Гросса. Участницы вышли на подиум в casual-образах, показав, насколько яркими и стильными они могут быть каждый день. Стилист показа - Юлия Бабицкая.

Кроме образов на каждый день, девушки продемонстрировали свою красоту и фигуру в выходе в спортивном стиле от магазина спортивной одежды MultiSport. Такой эксперимент прошел в рамках проекта впервые, а необычными аксессуарами в нем стали коврики для йоги, гантели и мячи. Результаты спортивной подготовки участниц зрители могли оценить и в следующем дефиле – самом долгожданном выходе в купальниках от Conte. Стильные и чувственные образы дополнили актуальными ободками от HALYUTA.

После трех этапов конкурса борьбу продолжили 9 девушек: пять из них выбыли из проекта по решению жюри еще на этапе реалити-испытаний. Неожиданной развязкой закончилось интернет-голосование, в котором зрителям дали шанс спасти одну из участниц и сформировать «десятку» финалисток. Разрыв в 1% между двумя девушками для жюри показался незначительным, и в следующий этап прошли Мария Белякова и Настя Сташевская.

Дефиле в вечерних платьях Sensation прошло под живую музыку исполнение хита Shallow от Яна Яроша и Виктории Шейко и с трогательным видеорядом из семейных фотографий участниц. Кроме элегантных выходов и красоты девушек, зрители смогли оценить и социальную жизнь претенденток и их внутреннюю красоту, посмотрев презентации социальных проектов.

Вышли в этот вечер на подиум и юные модели. Большая часть участниц проекта - мамы, и именно этой стороне их жизни было посвящено театрализованное представление от детской модельной школы Kids Podium.

По итогам всех этапов, жюри выбрали топ-5 финалистов, которые получили шанс продолжить борьбу за главную корону. Среди них - Эльвира Жданович, Екатерина Любчик, Мария Белякова, Тиана Баньковская и Татьяна Куренкова. Супер-финалисткам предстояло пройти непростой этап общения с членами жюри. Екатерина Сакович, победительница белорусского этапа «Миссис Мира» 2018, удивила участниц вопросом на английском языке, а дизайнер Иван Айплатов поинтересовался, какой совет или напутствие дали бы участницы себе-подростку.

«Вторая Вице-Миссис Мира (белорусский этап)» – Екатерина Любчик.

«Первая Вице-Миссис Мира (белорусский этап)» – Татьяна Куренкова.

Победительница белорусского этапа конкурса «Мисисс Мира» - Тиана Баньковская.

Тиане Баньковской 29 лет, она из Минска. Актриса, художник, модель, мама дочки Мии-Элизабет. Любит путешествовать: на двоих с мужем побывали в 50 странах. Еще на этапе реалити-испытаний Тиана, единственная из участниц, удостоилась особой похвалы от эксперта этапа «Мышление» ресторатора Вадима Прокопьева. Представила социальный проект, внимание которого направлено на проблему детского недоедания. «Очень важно, чтоб с момента зачатия и до 2-х лет детский организм получил полноценное питания для правильного развития и сильного иммунитета. Моя цель - бороться с проблемой недоедания с помощью специального продукта Ali+mente, в создании которого я была вовлечена, находясь в Аргентине. Это включающая в себя все микроэлементы пища, предназначенная для беременных, кормящих мам и деток до 2-х лет. И я, как амбассадор этого проекта, буду делать все возможное, чтоб в тех странах, где это необходимо, продукт дошел до адресата», - отметила победительница.

СПРАВКА

Белорусский отбор на международный конкурс «Миссис Мира» проходит в Минске во второй раз. В прошлом году красоту Беларуси на международной арене представляла Екатерина Сакович. Победительница отбора этого года представит нашу страну уже в декабре в Лас-Вегасе на конкурсе Mrs. World 2020.