«Подобрал кусочек лакомства на прогулке и умер на руках, на пороге клиники»

Витебские владельцы собак в панике: снова зафиксирован случай гибели собаки от рук догхантеров. Жертвой стал щенок, которому волонтеры искали дом.

Щенок по кличке Малыш погиб 11 ноября, около двух часов дня. Он был на передержке. Во время прогулки подобрал маленький кусочек какого-то лакомства.

-Заметили сразу, но не успели отобрать. Приступ начался практически сразу, рвота кровью. Со всех ног помчались в ближайшую клинику. Не успели. Малыш умер на руках на пороге клиники, - рассказала в соцсетях куратор собаки Анна Скачкова.

Малыш был озорным, непоседливым, но послушным щенком с явными задатками хорошего охранника. На передержке он был на улице Герцена, отравленное лакомство подобрал, когда его выгуливали на берегу Двины.

- Врач предположил, что это больше похоже не на отравление ядом, а на проглатывание с едой осколков стекла или кусочков лезвия. Хозяева собак, пожалуйста, будьте бдительны, особенно в этом районе, - предупреждает Анна Скачкова.

- Мою собаку отравили точно так же 4 года назад, уже с прогулки не могла идти сама. Соседская собака большой породы промучилась ночь, не смогли откачать, - рассказывает жительница Витебска Юлия.

По словам ветеринаров, в Витебске каждые три недели как минимум одна кошка или собака попадает в ветклинику с симптомами отравления после того, как подбирает на прогулке какое-то лакомство. Спасти удается не всех животных. «Комсомолка» в прошлом году рассказывала о гибели щенка немецкой овчарки по кличке Ирма. Ирма понюхала полиэтиленовый пакет с веществом, похожим на горчицу, облизнула нос и умерла. По словам ее хозяина, ветврачи подтвердили, что собака была отравлена. Пакет с токсичным веществом неизвестные аккуратно выложили в том месте, где большинство жителей микрорайона выгуливают собак.

- Если собака подбирает – выводите ее на прогулку в наморднике, это вопрос жизни. Если видите первые признаки отравления (рвота, пена, судороги), мчите в клинику, счет идет минуты. И если на улице вы заметили разбросанные сосиски, колбасу, не поленитесь выкинуть в мусорку, чтобы животные не смогли достать, - советуют зоозащитники.