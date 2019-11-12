«Как я стал бомжом в Америке». Телеведущий Евгений Булка ночует на раскладушке в аэропорту Чикаго

Евгений Булка почти каждый год улетает в отпуск в Соединенные Штаты. Этот год не стал исключением. 4 ноября телеведущий прилетел в Вашингтон. Там он побывал в Белом доме, Капитолии, офисе медиахолдинга «Голос Америки».

Евгений в офисе медиахолдинга «Голос Америки». Фото: Инстаграм

И вот 11 ноября Евгений собирался улететь в теплый Лос-Анджелес из холодного Вашингтона. Билеты купил с одной пересадкой в Чикаго - так дешевле. Но тут телеведущего ждали приключения. Из Чикаго он должен был вылететь еще в 7.45 утра по местному времени (-9 часов от минского. - Авт.). Но Булка до сих пор находится в аэропорту Чикаго и спит на раскладушке вместе с остальными пассажирами рейса Чикаго - Палм-Спрингс. Дело в том, что рейс перенесли на 8 утра следующего дня. О своих приключениях ведущий написал в Инстаграме с заголовком «Как я стал бомжом в Америке».

Вместе с ним в Чикаго застряли еще несколько сотен пассажиров. Фото: Инстаграм

- Кружим короче по райончику Чикаго... И такое у нас бывало. Через 1,5 часа сели... И вот тут началось... Сначала вылет перенесли на 2 часика, потом еще на 40 минут, потом еще на 15, потом еще немного, на 1 час... еще на 2 часа, и так 10 раз!!!! Карл зови Клару!!! 10 раз!!! И вот объявили посадку!.. Учитывая разницу во времени думал часиков в 10 вечера буду на месте... Сел в самолет, пристегнул все что нужно, что не нужно уже - расстегнул, чтоб жарко не было... и приснул... Проснулся от простого человеческого обращения: «Мы, конечно, дико икскьюзми, но с вещами на выход и не говорите, что мы вас не предупреждали»... «Ну это ж Америка! Здесь сейчас как завалят компенсациями и подарками!» - подумал бы любой на моем месте. И ошибся бы так же сильно, как 50% женившихся в первый раз! Вышел, встал в очередь выяснить... И таких нас собралось человек 500 с разных рейсов... пока ждал очереди высказаться пострадавшим подавали воду с печеньками в неограниченном. Решил особо про праздники не спрашивать, а сразу к делу: мол когда в Город Ангелов? А они: только завтра и только через одно место: Сан-Франциско! А сегодня самолеточная закрыта - идите спать на раскладушки, пожалуйста. Одеяла выдадим, будете хорошо себя вести еще и подушки. Только где выдадим - точно не сказали, идите добудьте в бою! Через час добыл подушки и одеяло, а вот место с раскладушками - отдельный квест! Тоже справился... вроде, спать можно. Но еще парочку но: свет в подсобке для сна - хороший яркий, человек 100 в рядок, и многие храпят так, что на Аляске слышно, каждые полчаса приятный голос на весь аэропорт просит: «не курить и закрывать рот и мыть руки с мылом, если чихнул!». А я думаю, чего они все к психотерапевту записаны чуть ли не с рождения на антидепрессантах... Поспать, кажись, отменяется... - пишет Евгений Булка (орфография и пунктуация сохранены. - Авт.).

Телеведущий выложил фото, где он спит на раскладушке в аэропорту. Фото: Инстаграм

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