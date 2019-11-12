2019-11-12T13:23:59+03:00
Политика
КП Беларусь

«Горько, когда уменьшается количество кандидатов». Лидия Ермошина рассказала, что ей не нравится в выборах

В Беларуси началось досрочное голосование за кандидатов в нижнюю палату парламента на выборах 2019 года, безальтернативных округов нет
Ирина КОЗЛИК
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Глава ЦИК Лидия ЕрмошинаГлава ЦИК Лидия ЕрмошинаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Выборы в верхнюю палату белорусского парламента - Совет Республики Национального собрания - состоялись 7 ноября. Местные советы избирают 56 членов: 8 от каждой области и 8 от Минска. Еще 8 сенаторов назначает президент.

Как рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина, она следила за тем, как выбирали сенаторов в Могилеве.

- Это пафосные выборы в хорошем смысле этого слова. Голосование сопровождают такими праздничными мероприятиями, как концерт, - рассказала Лидия Ермошина, которая следила за выборами в Могилевском дворце культуры. - Выборы прошли очень достойно, номера были яркие, выборы прошли очень живо. Я абсолютно удовлетворена процессом голосования там. Думаю, во всех остальных регионах выборы членов Совета Республики прошли точно так же.

В новом составе верхней палаты парламента 14 женщин (это 25% от общего числа). Один человек сейчас является еще и депутатом Палаты представителей этого созыва - это Валерий Гайдукевич. Но пока верхняя палата парламента не в полном составе.

- Еще 8 человек может назначить глава государства. Но основная часть Совета Республики уже сформирована, - пояснила Лидия Ермошина.

Когда на заседании ЦИК подводили итоги этих выборов, нашлось место и шуткам.

- Женщин маловато. Надо выборы отменить, - заметила Лидия Ермошина. Но кто знает, возможно, президент назначит в Совет Республики именно 8 женщин.

Действующим избранный созыв Совета Республики будет считаться после проведения первого заседания, которое должно состояться не позднее 7 декабря.

- Не исключено, что сессия состоится или 5, или 6 декабря, - подытожила Ермошина.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Думаю, досрочное голосование будет более активным из-за рабочей субботы»

12 ноября началось досрочное голосование за кандидатов в депутаты. Напомним, в воскресенье, 17 ноября, пройдет основной день голосования.

- Явку избирателей предсказать трудно, но, думаю, досрочное голосование будет более активным на этой неделе в силу того, что мы работаем с одним выходным. Суббота - это тоже рабочий день. Думаю, люди воспользуются возможностью, чтобы проголосовать досрочно и освободить единственный выходной. Но я не могу это прогнозировать - это мой личный прогноз, - рассказала журналистам Лидия Ермошина. - С учетом того, что у нас большое количество кандидатов, нет ни одного безальтернативного округа, я уверена, что у избирателей есть интерес к выборам.

Рассказала глава ЦИК и о том, что ей не нравится в этой кампании.

- Мне не нравится, что в отношении 12 кандидатов в депутаты отменены решения о регистрации окружными избирательными комиссиями, - отметила она. - Мне не очень нравится, что 33 кандидата сняли свои кандидатуры сами добровольно. На данный момент их у нас осталось уже 516. Мне всегда горько, когда уменьшается количество кандидатов.

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