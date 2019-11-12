2019-11-12T13:36:19+03:00
Минск
КП Беларусь

«Скульптуры «аккуратно сложены» под забором». Выясняем, что происходит в парке Янки Купалы в Минске

на время реконструкции скульптуры с газонов «аккуратно сложили» вдоль ограждения
Наталия КРИВЕЦ
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Фото: КОРЗУН ИгорьФото: КОРЗУН Игорь
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Эти скульптурные композиции появились в столичном парке Янки Купалы в конце 1980-х после одного из пленэров. В этом году в парке началась реконструкция. Скульптуры на время сняли с газонов и свалили вдоль ограждения.

- Скульптурные изображения, что стояли на газоне партера парка Купалы на время реконструкции,вот так вот "аккуратно сложены" под забором. Больше слов нет, - возмущается в соцсетях минчанин Игорь Корзун.

Мы решили выяснить, почему им не нашлось другого места?

Фото: КОРЗУН Игорь

Фото: КОРЗУН Игорь

- Для временного хранения существующих скульптурных композиций проектом предусмотрена специальная площадка, - объяснила ведущий специалист УП «Минскпроект» Вероника Соловьева. - Но сейчас там идут строительные работы, возможно, поэтому скульптуры пока не перенесли туда. После реконструкции они вернутся на газоны. Концепция по их расстановке разработана и утверждена. Скульптуры будут расположены в определенных ландшафтных композициях.

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