Белорусские блогеры рассказали, как ехали по «дороге смерти»

«Комсомолка» уже писала, как пятеро отважных белорусов решили преодолеть 7 тысяч километров пути в тяжелых дорожных условиях из Узбекистана в Беларусь через самые красивые города страны, Андижан, Самарканд и Бухару, через давно исчезнувшее Аральское море, одно из самых мистических мест на планете, оплот «кораблей-призраков», через пустыню Акум и поселок Байконур. А дальше - бескрайние казахские степи, российское бездорожье и, наконец, родная земля. В путешествие они отправились на трех автомобилях Ravon - машины этой марки снова стали продаваться в Беларуси.

В понедельник, 11 ноября, ребята пришли в редакцию «Комсомолки», где рассказали о том, как прошло путешествие. С собой привезли самаркандские дыни и восточные сладости.

В путешествие белорусские блогеры отправились на трех автомобилях Ravon - машины этой марки снова стали продаваться в Беларуси.

- Самое главное, что я понял, - перед поездкой в такие страны нужно оставить дома все свои стереотипы и штампы, - рассказал руководитель экспедиции, автомобильный журналист и блогер Павел Козловский. - Все равно все окажется не так, как ты запланировал.

Ташкентское море.

По словам ребят, самая большая проблема в таком путешествии - это непредсказуемая погода.

- Может быть плюсовая температура, ты стоишь на солнышке и тепло одет, как вдруг начинает дуть ледяной ветерок, и у тебя за считаные секунды просто замерзает щека, - рассказал еще один участник Андрей Бортников.

Самаркандские дыни.

- Мы чуть не попали в серьезную передрягу, выручила моя аккуратность, - рассказал Павел Козловский. - Мы ехали по Казахстану, и нам недалеко оставалось до города Аральска. Решили не жать до конца и переночевать. А утром проснулись, но никуда поехать не смогли: местные гаишники перекрыли трассу. Сказали, что ближайшие 50 километров дороги завалило снегом - фуры стоят по пояс в сугробах, движение парализовано. Позже сотрудники ГАИ нам показывали фото - там творилась полная жесть. Тогда мы узнали, что этот отрезок местные называют «дорогой смерти». Даже после того, как там все было расчищено, ехать быстрее 10 км/ч у нас не получалось. А еще оказалось, что в Казахстане не продают зимнюю резину - за все время путешествия нам удалось найти только одну модель какого-то безымянного китайского производителя.

Совет путешественникам - брать любую одежду, и побольше. Несмотря на то, что крупные города - типа Ташкента, Самарканда или Бухары - достаточно развиты, в степях никакой инфраструктуры нет.

- Даже банального куска мыла нет, не говоря уже про комфортный санузел, - поделился бытовыми впечатлениями Дмитрий Волотко.

Отдельно ребята рассказали о непривычном для белорусских водителей автомобильном движении.

- Трафик там совершенно дикий. На трассах люди развивают огромные скорости, однако качество покрытия - так себе. Но ехать медленнее не получается. Поэтому вождение там превращается в тот еще квест, - рассказал Павел Козловский. - Но, что интересно, аварий мы практически не видели. А еще там 90% машин - белого цвета. Это из-за климата - такие машины меньше греются на солнце.

Типичная архитектура Средней Азии.

А вот люди там - хорошие.

- Как узнают, что ты белорус - сразу угощают, - рассказывает Павел. - Они очень любопытны и очень трудолюбивы. Любят физическую работу и любят поговорить. Особенно про белорусские трактора, которых там очень много.

Кстати, цены на питание и жилье в Узбекистане невысокие.

- Например, большая тарелка плова в придорожных кафе стоит в пересчете на наши деньги полтора рубля. Четырехместная комната с санузлом и душем - 50 рублей. Кстати, о деньгах: один доллар стоит 9500 узбекских сумов. Денег крупных номиналов нет. Поэтому местные торговцы прекрасно видят, кто пришел на рынок просто посмотреть и прицениться, а кто реальный продавец - с пачками купюр, торчащих из карманов!

Один доллар стоит 9500 узбекских сумов. Денег крупных номиналов нет.

На самом деле впечатлила и кухня, и быт, и доброжелательное отношение. Так что команда советует всем задуматься над туристическими маршрутами в Узбекистан вместо привычных полетов, например, в Грузию.

Восточные специи.

По дороге ребята решили заехать в Байконур, где живет Виктор Кулепетов, инженер-испытатель, ветеран космодрома Байконур, который участвовал во многих пилотируемых программах, а также в лунной программе и масштабных проектах «Союз-Аполлон» и «Энергия-Буран». Накануне ветеран пригласил их к себе в гости, чтобы передать белорусам послание для Музея космонавтики, который находится под Минском.

- Тема первопроходцев - это то, чему я посвятил свою жизнь и работу, - отметил в своем послании ветеран. - Исчезают и появляются новые пути, маршруты, но всегда есть те, кто не боится бесстрашно идти вперед или лететь вверх. Так мы и создаем новое будущее, где нет границ, остается только бережно хранить историю и общее прошлое во имя мира и дружбы всех народов.

Письмо инженера-испытателя, ветерана космодрома Байконур Виктора Кулепетова вручили начальнику Минского аэроклуба Николаю Мочанскому (на фото в центре).

БУДЬ В КУРСЕ!

Что за марка этот Ravon?

- Это бренд завода General Motors, который находится в Узбекистане и продает модели Chevrolet на экспортных рынках под таким названием из-за некоторых аспектов. Все модели на нашем рынке являются моделями Chevrolet.

- Завод делает более 250 тысяч автомобилей в год (для сравнения: наш Geely почти за два года собрал 15 тысяч авто).

- Автомобили планируют потеснить на нашем рынке Renault, Lada, Volkswagen и продавать не менее 5000 автомобилей в год.