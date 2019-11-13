Один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич: В 74 года катаюсь на коньках, гоняю на велике и ощущаю себя на десятку моложе

Не так давно на одном из популярных крытых катков Минска появился завсегдатай раза в два-три старше, чем основная масса его посетителей. Это 74-летний Владислав Мисевич.

- Уже лет 15 каждую зиму я на катке, - признается Владислав Мисевич. - А тут вышел на лед раньше. Коллеги предложили тряхнуть стариной и вспомнить мое певческое прошлое. Мы восстановили «песняровский» русскоязычный кавер на песню Yesterday «Битлз» - так, как я пел ее 50 лет назад. Чтобы подтянуть вокальную форму после приличной паузы (когда я только играл на флейте и саксофоне, а Дайнеко, Пеня, Аверин и Катиков были и остались вокалистами), взялся и за физическую. Даже мой любительский выход на лед нормализовал дыхание, укрепил мышцы ног, а значит, и опору, нужную и вокалисту, и духовику, дал подтянуть пресс, не говоря об общем самочувствии. Благо это удовольствие в зависимости от катка стоит 5 - 7 рублей за сеанс, а коньки у меня свои.

Как правило, Мисевичу в ансамбле доверяют самые шуточные номера.Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Мисевич признается, что долго остерегался крытых катков - в голове засело, что там не самый здоровый климат:

- «Песняры» 7-10 дней по 3-4 концерта подряд давали во дворцах спорта прямо над прикрытым настилами льдом. На здоровье это отражалось. Вокалисты сразу протаптывали дорогу в лечебки спортсменов на ингаляции, а то и стаканом водки «стабилизировались» к концу дня в пограничном с болезнью состоянии. Впрочем, молодость и дана для таких подвигов, в том числе над собой.

Владислав Мисевич раза в два старше многих посетителей катка, но и их он может удивить своими пируэтами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владислав Мисевич раза в два старше многих посетителей катка, но и их он может удивить своими пируэтами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мисевич признается, что на лед вышел не ради подвигов. К давным-давно заброшенному занятию он вернулся на спор с… самим собой.

- Лет 15 назад проезжал мимо Октябрьской площади, там каток заливали, молодежь вовсю гоняла. «А смогу ли я?» - подумал. Ведь в армии в увольнениях не отказывал себе в часике-другом на катке – самые большие заливались на Октябрьской площади, а еще на старом стадионе «Динамо». А тут мне было под шестьдесят, начал беспокоить лишний вес... Назавтра я взял коньки напрокат и вышел на лед с одной мыслью: встану или нет? И за пару дней все удалось! Мало того, дальше понял: мне это необходимо! Доставали бессонница, нервотрепка (особенно, когда с «Белорусскими песнярами» первые 5 - 6 лет все устраивалось), но занятия такой физкультурой очищали голову и поддерживали тонус, энергию, желание что-то делать. Если они начнут угасать – или соглашайся, что ты списан, или поднажми на физуху. А если подходить разумно, начать никогда не поздно. Вдобавок у меня с ребятами из «Белорусских песняров» от 6 до 17 лет разницы – есть стимул быть в форме.

Один из традиционных моментов концертов "Белорусских песняров", когда "трэця рыжа-кучаравая" превращается в "лысу-кучаравую".Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

С тех пор Мисевич старается бывать на катке каждый день в холодное время года: «Это уже своего рода наркотик». Музыкант смеется, что ему не раз приходилось рассекать по льду под «Знай, не забывай» в исполнении «Белорусских песняров».

- И когда мы составляли репертуар для стадионного зимнего концерта, я по ассоциации с холодом и льдом ее вспомнил. Ребята мне: «Так она же не популярная!» А я им: «Надо на каток ходить, пацаны!».

Владислав Людвигович говорит, что любовь к зимним видам спорта у него с детства: его родной Оренбург - это долгие снежные зимы.

- Еще до музыкальной школы и службы воспитанником в оркестре авиационного училища с братом ходил на секцию беговых коньков. Он дошел до разряда, а я бросил - не успевал совмещать. А в школе зимой физкультура замыкалась на лыжах, благо, инвентаря даже в те послевоенные годы хватало. Но и вне уроков лучшего развлечения в холодную пору не было. И даже потом, приезжая из Минска в Оренбург погостить, застолья с друзьями переходили в лыжные гонки.

На концертах Мисевич вспоминает теперь, как пел "битлов" в самом начале "Песняров".Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

Эти навыки пригодились еще не раз. Когда Мисевич служил в Минске, лыжные кроссы были основной зимней физподготовкой. Правда, 5 - 10-километровая трасса вдоль Свислочи через Лошицкий парк стала еще и возможностью часа на два сбежать из расположения части на свободу.

- Теперь за зиму мне хватает 4 - 5 сеансов в «Силичах» или «Логойске» на горных лыжах. Это была давняя мечта спуститься в профессиональной экипировке. А стал на такие лыжи из любопытства, увидев, как лихо съезжают с горы даже дети. Тем более компанию составила жена.

Любовь к лыжам, говорит Мисевич, - это из детства. Фото: Личный архив

ФУТБОЛ ВРЕМЕН «ПЕСНЯРОВ» СМЕНИЛ НА ДВУХЧАСОВЫЕ ВЕЛОПРОГУЛКИ

А вот в «Песнярах» главным видом спорта был футбол. Ведь один из музыкантов первого состава Валерий Яшкин был в нем перворазрядником - окончил гомельский пединститут как профессиональный футболист.

- Играл он классно. И барабанщик Шурик Демешко занимался в Бресте в секции - удар был поставлен, - говорит Влад Мисевич. - Хорошо играли рабочие коллектива. Я тоже где-то стоял на поле. Помню, как обыграли на гастролях городскую команду в Глубоком (мы только сформировались тогда). Местные спрашивали, может, мы дубль минского «Динамо»? Со временем на игры времени в гастрольной рутине не хватало. Однажды между концертами сыграли с ветеранами томской команды. Проиграли, но мужики там были здоровенные, да еще и профи. А в Тольятти со сборной ВАЗа вышли вничью. На этом футбольная карьера ансамбля закончилась.

Футбол был основным спортом в «Песнярах». Фото: Личный архив

Еще в «песняровские» годы иногда удавалось порезвиться прямо в тех дворцах спорта, где выступали - между репетицией и концертом брали коньки, клюшки.

- Потом кончились дворцы спорта, там и я ушел из «Песняров», - говорит Мисевич. - И первые пару лет стало психологически легче - наконец-то ушли все негативы. Зато начал много крутиться, строить свой бизнес, - бегал еще по-молодежному.

Своеобразного чувства юмора Мисевичу не занимать. Фото: Личный архив

Наверное, поэтому, когда началась история «Белорусских песняров», Влад Мисевича был, как в песне, «все тот же» - разве что седины на висках прибавилось. Но спустя лет пять его образ изменился - лицо округлилось, фигура стала плотнее.

- Пришло некоторое благополучие, стабильность, мысли о насущном меньше напрягали. Зато стало ясно: имею склонность к лишнему весу, как и многие после 50 - 55 лет. Когда стрелка на весах подобралась под 105 килограммов, я и занялся коньками, лыжами, сел на велосипед. И в сочетании с более обдуманным питанием постепенно сбросил более 15 килограммов. Теперь знаю: как только выскакиваю за свои рамки, сразу же беру себя в руки.

За пару лет в "Белорусских песнярах" Мисевич задумался о том, что, несмотря на возраст, надо привести себя в форму. Фото: Личный архив

С тем же велосипедом, уверяет Мисевич, стоит лишь раз сесть в седло:

- На даче я регулярно на велосипеде. Правда, там особо не разгонишься - на речку и обратно. Причем если в начале сезона на горочку едва заезжаю, то спустя пару недель беру ее легко. А мои городские рекорды - поездки от дома недалеко от площади Победы до Лошицы или Дроздов. Туда-обратно - это два с небольшим часа в каждом направлении. Только дорога до Лошицы более пересеченная, там больше подъемов и спусков. Велосипед у меня городской, но многоскоростной. Теперь поставил его на прикол в подъезде.

Владислав Мисевич и Владимир Мулявин в самом начале "песняровской" карьеры. Фото: Личный архив

«ПОСЛЕ ШЕСТИ ЗАБЫВАЮ ПУТЬ НА КУХНЮ»

Музыкант признается, что в «Белорусских песнярах» все следят за собой - в возрасте физкультура необходима, если не хочешь раньше времени потерять форму. Потому кто-то занимается гимнастикой, кто-то плавает. А детское увлечение Владислава Людвиговича плаванием (а в Оренбурге иначе не бывает – он стоит на берегах сразу двух рек) со временем трансформировалось в закаливание.

- Не всякий рискнет сразу облиться с ног до головы. Но начинать можно, постепенно понижая температуру воды в обычном душе. Ну а ныряние на Крещение (хоть я человек неверующий) у нас с моим коллегой Александром Катиковым - многолетняя традиция. Наш рекорд: температура воздуха -23, а воды - +3. С возрастом это становится потребностью. Пожить-то еще хочется. Кстати, я и на даче плаваю с весны до поздней осени в прохладной воде, а последние лет 30 моюсь только холодной. У меня все на контрасте - или баня, или холод. А когда тебе в аэропорт ехать в три ночи – как еще взбодриться? Никакой кофе не поможет.

Владислав Мисевич замечает, что разница в возрасте от 6 до 17 лет у него с другими участниками ансамбля заставляет держать себя в форме.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Мисевич признается, что никогда не мучил себя жесткими диетами. Просто после шести вечера забывает путь на кухню. Исключение - стакан кефира. А с утра удовлетворяет накопившийся голод.

- Конечно, это не для всех. Кто-то питается ровно наоборот - наедается вечером, но голодает весь день. А недавно мы снимались на ТВ с Александром Семчевым, который похудел на 100 килограммов. Спросили в гримерке, как ему удалось. Он прямо сказал: на три года закрыл рот на замок. А витамины, белки шли под строжайшим контролем. Почему? Захотел жить дальше!

«Белорусские песняры» недавно встретились с похудевшим на 100 кило Александром Семчевым и расспросили его об ощущениях в новом весе. Фото: Инстаграм «Белорусских песняров»

Мисевичу отказываться от каких-то блюд не пришлось. Он фанат идеальных в диетическом плане рыбы и морепродуктов - в любом виде. А остальное уменьшил или исключил - картошку, макароны, белый хлеб, мучное и сладкое, майонез, жирное мясо. И даже от возлияний в самой теплой компании стал отказываться.

- С возрастом метаболизм такой, что все идет в жир. Но сбрасывать вес эффективно только в сочетании со спортом, - делится опытом музыкант. - Тогда не придется самому себе ставить запреты и садиться на диеты, а значит, снижать качество жизни. На Западе как дважды два: сначала сбрось вес, не играя с ним в качели прибавил-убавил, а потом позаботься о здоровье. Баланс ведь простой: сколько съел - столько и потратил. А в 60+ и даже у людей помоложе остро сказывается отсутствие физухи - так перспектива полежать на диване притягивает! Важно не угодить на крючок инертности. Я на себе прочувствовал, что занятия спортом дают результат за короткое время. Неделя - и ты уже в тонусе. А дальше - не оторваться… Вообще, это иллюзия, что здоровье не кончается. Старость - это итог, время расчета жизни с тобой. Можно ли ее обмануть? Ну, мудрые китайцы говорят, что в моих годах в паспорт заглядывать не стоит. Но физически я точно ощущаю себя на десятку моложе. Хотя иному и 65 - конец жизни. Правда, у меня отец был орлом еще и в моем возрасте и работал до 84-х. Постараюсь не подкачать!

Мисевич не прочь и дрова на даче порубить. Фото: Личный архив

КСТАТИ

Три совета хорошей формы в 60+ от Влада Мисевича

- Первый тест - походка. Как только начинаешь заниматься физкультурой, она сразу становится пусть не как у спортсмена, но куда увереннее. Это знак: общий тонус улучшается.

- Бессонницы и депрессия - удел эмоциональных перегрузок, тем более у творческих людей. Неделю так помучаешься - жить не хочется. Сам проходил. Один принимает медикаменты, другой алкоголь, а третий выбирает спортивную разрядку. С молодости помню: это трудно, начинаешь с неохотой, но эффект все окупает.

- Физкультура - не только шанс прожить дольше в приличном физическом состоянии, но и шаг к эмоциональному здоровью. Чемпионом не станешь, но качество жизни вырастет. А поработать сможешь дольше.

Как стать на коньки в 60+?.Святослав ЗОРКИЙ

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