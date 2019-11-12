2019-11-12T16:43:20+03:00
Минск
КП Беларусь

«Когда на улице плюс, температуру в минских домах регулируют вручную»

А когда минус, температура батарей настраивается уже автоматически
Оксана ОСПИЩЕВА
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Почему в квартирах некоторых минчан жарко, а в других - хронически холодно?Почему в квартирах некоторых минчан жарко, а в других - хронически холодно?Фото: Олег УКЛАДОВ
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Почему в квартирах некоторых минчан жарко и люди вынуждены жить с открытыми форточками и платить огромные счета по жировкам, а в других - хронически холодно? Этот вопрос «Комсомолка» адресовала руководству департамента по энергоэффективности Госстандарта Беларуси.

- Столичные многоэтажки, как и дома в регионах, обеспечены групповыми приборами учета и регулирования тепла практически на 100%. Но где-то они выходят из строя, где-то требуют наладки и настройки, а где-то есть человеческий фактор, - пояснил директор департамента Михаил Малашенко. - Перетопы случаются, как правило, когда начинается отопительный период. Тогда обслуживающему персоналу дается 10 дней для настройки систем авторегулирования. Но надо учитывать, что и системы настроены на температуру ниже 0 градусов. При положительной температуре, как сейчас, дома практически в ручном режиме.

Чиновник напомнил, что в декабре должен вступить в силу указ президента «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов». А это значит, что, возможно, будет внедрение индивидуальных приборов учета и индивидуальных систем регулирования тепла в каждой квартире. Это сразу принесет экономию 10 - 15%, ведь человек будет рассчитываться только за себя.

- Будут ли вынесены батареи из панелей в стенах на божий свет, что, как надеются жильца, принесет в их квартиры тепло?

- Реконструкция и модернизация систем отопления в многоквартирных домах, в частности вынос панельного отопления с установкой радиаторов, будет возможен как при капремонте, так и без него, - объяснил начальник производственно-технического отдела департамента по энергоэффективности Александр Даниленко. - Тепловую модернизацию могут сделать в доме, если за нее проголосуют 2/3 жильцов.

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