Запашный стал ведущим программы про белорусских экстремалов на ТНТ International

Одним из первых гостей Запашного стал прославленный белорусский полярник Алексей Гайдашов. Сейчас он собирается в очередную экспедицию в Антарктиду, но нашел время в своем плотном графике и заглянул к своему давнему другу Эдгарду.

- Я с особым удовольствием пришел в гости к Эдгарду. Во-первых, он очень интересный собеседник и я восхищаюсь их с братом многогранностью. А во-вторых, во многом наши профессии совпадают, ведь мы все находимся «За гранью», а также захотелось, чтобы зрители больше знали о полярниках и их буднях, - рассказал за кулисами Алексей Гайдашов.

Гостями Запашного стал прославленный белорусский полярник Алексей Гайдашов.

Самой юной гостье программы Эльвире Давидович 10 лет. Но эта девочка уже отлично управляет мотоциклом KTM kids (уменьшенная версия взрослого мотоцикла). В 9 лет Эльвира завоевала серебряную медаль на чемпионате Беларуси по мотокроссу в классе 50 км. Юная гонщица мечтает посвятить жизнь большому спорту.

Эльвира Довидович - самая юная участница проекта. Фото: ТНТ International Беларусь

- Впервые я села на мотоцикл в 4 года и не потому, что папа так захотел. Я сама смотрела много разных видео в интернете, и мне это очень нравилось. Сейчас много времени посвящаю тренировкам. Папа меня поддерживает и зачастую выполняет функцию механика. Суеверий и примет у меня перед гонками нет. А вот тяжело ли девочке гонять среди мальчишек? Да, на трассе все равны, - серьезно рассказывает юная героиня программы.

В студию к Запашному также придут мастер спорта международного класса, парашютистка Анна Боковая, известный белорусский альпинист Александр Годлевский.

Эдгард Запашный с известным белорусским альпинистом Александром Годлевским. Фото: ТНТ International Беларусь

Шоу «Подъем»

ТНТ International Беларусь

7.00 - 9.00 / по будням