«И Свиридова, и Ширвиндт заходят». Директор Комаровки вспомнил, как торговал клубникой, и кто из звезд заходит на рынок

Руководство Комаровки встретилось с журналистами, чтобы показать, чем живет сегодня главный продовольственный рынок столицы. Оказалось, генерального директора Комаровского рынка Николая Хмельницкого связывают с нынешним местом работы теплые воспоминания:

- Сейчас рынок сделали достопримечательным местом, его даже называют визитной карточкой Минска. А я помню Комаровку, когда еще не было крытого рынка. Стояли контейнеры, машины вокруг. Мы жили под Минском. Моя мама занималась клубникой, а мы с отцом здесь клубнику продавали.

Директором Комаровского рынка Николай Хмельницкий стал пять лет назад. До того возглавлял Червенский рынок столицы, а еще раньше руководил одним из рынков Калининграда.

- Когда я работал в Калининграде, я покупал на Комаровке сало и брал с собой в Россию. Я и сейчас покупаю сало у этого же продавца, - рассказал генеральный директор, но раскрывать секрет, у кого именно, не стал.

Сало и другие продукты с Комаровки любят и звезды.

- В эту субботу (9 ноября. - Авт.) у нас был актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко, - поделился последними новостями начальник отдела социального развития предприятия Иван Ткачук. - За неделю до этого заходила певица Алена Свиридова. Заходит Александр Ширвиндт, когда в Минске бывает. Наши белорусские звезды бывают: Вадим Галыгин, Александр Глеб. Всех знаменитостей, которые приходят к нам, можно увидеть у нас в Инстаграме. Западные звезды сами не заходили, но если кто-то просит в гримерку свежую клубнику или личи, то организаторы концерта приезжают и закупаются у нас для артистов.