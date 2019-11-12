2019-11-12T17:17:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«И Свиридова, и Ширвиндт заходят». Директор Комаровки вспомнил, как торговал клубникой, и кто из звезд заходит на рынок

Российские и белорусские звезды приходят закупаться салом и деликатесами
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Генеральный директор "Комаровки" Николай Хмельницкий еще до того как возглавил руководство рынка, покупал здесь сало и возил с собой в КалининградГенеральный директор "Комаровки" Николай Хмельницкий еще до того как возглавил руководство рынка, покупал здесь сало и возил с собой в Калининград
Изменить размер текста:

Руководство Комаровки встретилось с журналистами, чтобы показать, чем живет сегодня главный продовольственный рынок столицы. Оказалось, генерального директора Комаровского рынка Николая Хмельницкого связывают с нынешним местом работы теплые воспоминания:

- Сейчас рынок сделали достопримечательным местом, его даже называют визитной карточкой Минска. А я помню Комаровку, когда еще не было крытого рынка. Стояли контейнеры, машины вокруг. Мы жили под Минском. Моя мама занималась клубникой, а мы с отцом здесь клубнику продавали.

Директором Комаровского рынка Николай Хмельницкий стал пять лет назад. До того возглавлял Червенский рынок столицы, а еще раньше руководил одним из рынков Калининграда.

- Когда я работал в Калининграде, я покупал на Комаровке сало и брал с собой в Россию. Я и сейчас покупаю сало у этого же продавца, - рассказал генеральный директор, но раскрывать секрет, у кого именно, не стал.

Сало и другие продукты с Комаровки любят и звезды.

- В эту субботу (9 ноября. - Авт.) у нас был актер Алексей Маклаков, известный по роли прапорщика Шматко, - поделился последними новостями начальник отдела социального развития предприятия Иван Ткачук. - За неделю до этого заходила певица Алена Свиридова. Заходит Александр Ширвиндт, когда в Минске бывает. Наши белорусские звезды бывают: Вадим Галыгин, Александр Глеб. Всех знаменитостей, которые приходят к нам, можно увидеть у нас в Инстаграме. Западные звезды сами не заходили, но если кто-то просит в гримерку свежую клубнику или личи, то организаторы концерта приезжают и закупаются у нас для артистов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Подстрекательство студентов к забастовкам и манипулирование общественным мнением». Минобразования о ситуации в частном вузе
В Минском инновационном университете студенты устроили забастовку из-за того что пяти специальностям в вузе не продлили аккредитацию. Комментарий Минобразования появился на сайте только поздно вечером. И не только он
Галерея «АртХаос» приглашает погрузиться в «Дополненную реальность»
Художественная галерея «АртХаос», расположенная в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра Dana Mall, ежемесячно радует посетителей новой экспозицией. И вот очередной сюрприз –14 ноября здесь откроется выставка живописи Татьяны Гриневич
Новости 24
«Шчыра дзякую за гасцiнны прыём»: в Австрийском парламенте Лукашенко по-белорусски поблагодарил за прием
Площадка для переговоров – уже не Минск. Назарбаев готовит встречу глав России и Украины?
Экономика белорусских городов: Солигорск обгоняет Минск по зарплатам
«Не принесла водку и закуску»: В Слониме мужчина запер знакомую в собачьем вольере
Мэр Минска: Я не сторонник повышения тарифов на городской транспорт. Надо более эффективно работать
Лукашенко о демократии: вы, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили
Министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, какой вакциной привился
Лукашенко о свободе слова: Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет?
Четыре станции новой линии метро откроются в Минске в 2020 году. Готовность трех уже 85-95%
Александр Лукашенко о смертной казни: Вы американцам и китайцам тоже этот вопрос задаете?
Министр здравоохранения России рассказала, что у нее белорусские корни
Молодой человек, поссорившись со своей девушкой, разбил в поезде стекло. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы
В 2020 году в Минске откроют одну школу, восемь детских садов и поликлинику