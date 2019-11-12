2019-11-12T16:57:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Золотая осень и золотые медали!

Новая традиция для белорусского рынка: золотая осень завершается награждением лучших компаний золотыми медалями
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Совсем немного времени остается до оглашения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года 2019». В этом году маркетинговые исследования предпочтений потребителей обрели новый масштаб - респондентов опрашивали более чем по 200 номинациям.

Продукты питания, услуги, одежда, бытовая техника, ремонт, красота и здоровье - это далеко не полный перечень исследуемых категорий.

Напоминаем, что исследования «Выбор года» - это комплексная оценка товара или услуги, которая включает в себя:

1. Опрос потребителей (40% от общего балла);

2. Мнение экспертного совета (государственные и общественные организации, осведомленные в различных сферах, оценивающие товар/услугу с профессиональной точки зрения, 30%);

3. Мнение ведущих рекламных агентств (15%);

4. Мнение высокого жюри (официальные лица, успешные бизнесмены, известные артисты и т. д., 10%);

5. Мнение оргкомитета фестиваля (5%).

О том, кто вошел в состав высокого жюри и экспертного совета в 2019 году, можно прочесть тут.

Также всех победителей в этом году ждет особый сюрприз, но пока организаторы не раскрывают карты.

Церемония награждения пройдет 21 ноября в Astoria Riverside и соберет лидеров различных сегментов рынка. Дресс-код и закрытый формат - для победителей не новость, как и высокий уровень этого мероприятия.

А для желающих первыми узнать имена лучших будет организована онлайн-трансляция на сайте премии.

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