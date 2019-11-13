2019-11-13T12:04:41+03:00
Минск
КП Беларусь

Станет светлее и теплее: Комаровку в Минске обновят в ближайшие пять лет

Реконструкцию проведут, не закрывая рынок
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В будний день Комаровку посещает 30 000 человекВ будний день Комаровку посещает 30 000 человекФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В этом году началась реконструкция Комаровского рынка. Постепенно, в течение пяти лет, облик Комаровки изменится. Реконструкция пройдет в четыре этапа без остановки работы рынка. Первый этап уже почти завершен - обновлена трансформаторная подстанция, которая позволила получить дополнительную мощность электроэнергии. Второй этап - строительство одноэтажного павильона по сбору и сортировке отходов. Третий - строительство двухэтажного здания с холодильниками и бытовыми помещениями. И последний этап - это замена остекления витражей.

- Сейчас стекла заклеены пленкой, чтобы защитить продукты от яркого солнечного света. Новые будут решать эту проблему. Еще новые витражи будут открываться. Нынешние были сделаны почти 40 лет назад, тогда их конструкция не подразумевала возможности их открыть. Сейчас можно открыть только нижние окна. Новые же будут на электроприводе, смогут открываться дистанционно. А еще они улучшат теплоизоляцию, - пояснил генеральный директор Комаровского рынка Николай Хмельницкий.

Между тем, по словам директора, очередность этапов может измениться, и облик здания может обновиться раньше, чем через пять лет. Ведь благодаря запуску подстанции и получению дополнительных мощностей можно быстрее начать работы по смене вентиляции крытого рынка.

- 40 лет назад, когда делали проект Комаровки, средняя температура воздуха летом была +20…+22 градуса. Сегодня летом на улице у нас бывает и +36. Никто не думал, что климат так изменится. Новая вентиляция будет подогревать воздух зимой и охлаждать летом. Ее планируют завершить в 2020 - 2021 году. Если с вентиляцией у нас правильно пойдет, можно будет сразу заменить и витражи, - пояснил гендиректор.

Всего, по его словам, на реконструкцию уйдет 8 млн рублей. Примерно пятую часть денег составят собственные средства рынка, а остальное сделают за счет кредитов от Беларусбанка.

Комаровка в цифрах

30 000 покупателей обслуживается рынком в будний день.

70 000 - 80 000 покупателей посещают Комаровку в предпраздничный день.

5,4 га составляет территория Комаровки - это примерно 8 футбольных полей.

Около 2000 торговых мест размещено на рынке, из них 790 мест отведено для торговли сельхозпродукцией на открытой части.

Более 1000 рублей - средняя зарплата сотрудника Комаровки.

10 площадок оборудовали на рынке для продажи новогодних елей и 64 места - под торговлю новогодними украшениями.

200 мест подготовлено на крытом рынке на зимний период для продавцов с открытого рынка. Они переместятся туда после того, как температура опустится ниже -5 градусов.

80 пенсионеров в день в сезон пользуются возможностью торговать на рынке без оплаты торгового места.

45 тонн свинины и говядины в среднем продают за неделю на рынке. Пик продаж мяса приходится на новогодние праздники - однажды он достиг 88 тонн в неделю.

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