«Обещали перевести в другие вузы, если МИУ закроется. Студенты против». Бастующий вуз подал апелляцию в Минобразования, ответ – в течение 14 дней

11 ноября несколько сотен студентов Минского инновационного университета вышли на забастовку, потому что пяти специальностям не продлили аккредитацию. Минобразования назвало забастовку манипулированием общественным мнением и обвинило администрацию вуза в подстрекательстве студентов. 12 ноября университет подал апелляцию.

- Около пяти часов вечера 12 ноября нашу апелляцию зарегистрировали, - уточняет ректор МИУ Николай Суша. - На месте был директор Департамента контроля качества образования Михаил Мирончик. Я попросил прокомментировать некоторые вопросы. Он сказал, что в течение 14 дней мы получим ответ.

Учредитель и ректор МИУ Николай СушаФото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня студенты вышли на пары: об этом попросил декан на вчерашней забастовке.

- Но нам очень сложно заниматься учебой в таком подвешенном состоянии. И на самом деле мы бастуем против решения о непродлении аккредитации до сих пор, - поделился один из студентов. - Старосты получили освобождение, потому что занимаются всеми вопросами.

Декан факультета коммуникаций, экономики и права Алексей ПотоцкийФото: Павел МАРТИНЧИК

Кроме того, студенческий актив по просьбе Министерства образования встретился с начальником главного управления высшего и среднего специального Сергеем Касперовичем.

- Касперович заявил, что если вузу придется еще раз проходить аккредитацию, студентам, которые проходили, это будет не нужно делать, им дадут спокойно доучиться и сдать госэкзамены, - говорит ректор.

Николай Васильевич - ректор МИУ с момента основания вузаФото: Павел МАРТИНЧИК

На встрече говорили о том, что Минобр поспособствует переводу студентов в другие вузы, если МИУ закроется.

- Студенты категорически отказались, - говорит Николай Васильевич.

Рассказываем несколько историй, почему студенты так стоят за свой вуз.

«Не закрывают пропуски задним числом и не ставят зачеты за субботник»

- Лично я сдала общую теорию права на 100%, уголовное право - на 93%, гражданское право - на 97% (во время аккредитации студенты писали работы, чтобы показать уровень знаний – Ред.). Я показала уровень качества образования, - говорит четверокурсница специальности «Правоведение» Диана Гордейчик. - В моей группе есть люди, которые получили 100 баллов по трем предметам из четырех! Если бы мы не прошли контрольные тесты, наш вуз был в ужасном состоянии, имел плохой преподавательский состав, я была бы безумна рада, что вуз закроют, и я получу диплом другого вуза, но я хочу получить диплом здесь.

Еще одна причина, по словам Дианы, преподаватели.

- Многие из них - практики. Они всегда помогут и поддержат, - рассказывает студентка. - Но в каких бы хороших отношениях ни были мы с преподавателями, никто никогда не закрывает пропущенные занятия задним числом и не ставит зачеты за красивые глаза или за то, что ты сходил на хоккей или субботник.

Отстоять вуз и поддержать друг друга собрались студенты, преподаватели, родители и администрацияФото: Павел МАРТИНЧИК

Второкурсница Елизавета Година предполагает, что причина неаккредитации в каких-то недомолвках Министерства образования с университетом.

- Но это вопрос к министерству, а не к нам, - говорит Лиза. - И мне хочется спросить: неужели из-за этого мы должны остаться на улице? Нам придется сдавать академическую разницу и адаптироваться к другому вузу. Я слышу истории от своих друзей, что происходит в других университетах, я очень счастлива, что поступила именно сюда.

«С друзьями с истфака БГУ обсудил - историю! А я ведь программист!»

Третьекурсник Виктор учится на программиста. Поначалу парень хотел перевестись в БГУИР, но уже тогда его напугала академическая разница. И это была не единственная причина, почему парень остался в МИУ.

- Все знают, что БГУИР - лучший IT-вуз в нашей стране, - говорит Витя. - У нас в университете преподаватели идут навстречу. Но не в ущерб знаниям или законам! Однажды я очень просил автомат, но так и не смог договориться с преподавателем. Это еще один показатель того, что преподаватели хотят для нас знаний, а не отчитать материал и забыть.

11 ноября ректор выступил перед студентамиФото: Павел МАРТИНЧИК

Еще один программист - второкурсник Петр Радивон.

- Летом я встречался со своими друзьями - некоторые из них уже окончили университет, некоторые еще учатся на истфаке БГУ. И нам было что обсудить - историю! А я, напомню, программист! Мы говорили о влиянии архитектуры на общество. Университет дает нам важные знания - и по специальности, и для общего развития. Я предлагаю запустить флэшмоб в соцсетях, где мы будем делиться любопытными фактами, которых не знают наши друзья или родители.

Парни и девушки объяснили, почему они отстаивают свой университетФото: Павел МАРТИНЧИК

Студенты говорят и об общежитии.

- Я расскажу пример своего брата, который учился в госуниверситете, - рассказывает второкурсница специальности «Современные иностранные языки». - Общежитие у них было, мягко говоря, не очень: под батареей была огромная дыра, ходили в куртках! Я в прошлом году жила в общежитии - и оно было просто идеальным: три душевые кабины на 9 девочек, каждое утро убирала уборщица, громадная кухня...

Первокурсник Антон Дуняшенко до МИУ успел поучиться и в другом вузе.

- Мне есть с чем сравнивать, - говорит молодой человек. - У нас книг мало? (Недостаточное количество бумажных книг в библиотеке – одна из претензий – Ред.) Когда я учился в государственном вузе, у нас один учебник был на 10-15 человек. А еще нам часто угрожали санкциями, если мы не пойдем на какое-то мероприятие. Здесь никаких поблажек мы не получаем за это.

Студенты собрались, чтобы показать свое несогласиеФото: Павел МАРТИНЧИК

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, в начале ноября стало известно, что пяти специальностям Минского инновационного университета не продляют аккредитацию. Студенты подтвердили знания, но Департамент контроля качества нашел недочеты в работе вуза. Среди таких, например, несоответствие количества книг в библиотеке нормам или отсутствие положения по заселению в общежитие. В худшем случае университет могут закрыть.

Студенты, узнав о непродлении аккредитации, устроили забастовку и вместо пар собрались в университете с плакатами:

Ждали в вузе и представителей Минобразования, но не дождались. Поздно вечером на сайте Минобра появился комментарий, в котором в достаточно общей форме перечисляются замечания, которые предъявляются вузу и предлагается решение:

- Первое - устранить все замечания комиссии и обратиться с заявлением в Департамент контроля качества образования для проведения повторной аккредитации; второе - закрыть неаккредитованные специальности. Кроме того, у университета есть право на апелляцию.

Его вуз на данный момент и реализовал.