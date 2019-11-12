2019-11-12T22:31:47+03:00
Спорт
КП Беларусь

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына Даниила

Это первенец в семье знаменитых биатлонистов - нашей Надежды Скардино и швейцарца Мартина Ягера
Владимир КРИУЛИН
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Надежда Скардино и Мартин Ягер поженились в августе в Беларуси. Фото: instagram.com/poslushnicaНадежда Скардино и Мартин Ягер поженились в августе в Беларуси. Фото: instagram.com/poslushnica
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10 ноября в Минске олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила мальчика. Ему дали имя Даниил. Летом Надежда вышла замуж на швейцарского биатлониста Мартина Ягера.

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- У меня замечательное настроение. Рады, что наша семья осенью пополнится. Мы счастливы! Даже не знаю, как выразить. Это прекрасное время и для женщины, и для мужчины. Этот период очень интересный, приносит много эмоций, - в августе рассказывала KP.BY Надежда. - Поскольку мама - гражданка Беларуси, а папа - гражданин Швейцарии, то у ребенка, насколько я знаю, будет двойное гражданство. В эти моменты еще не окуналась.

Первое фото пальчиков Даниила счастливая мама опубликовала на своей страничке в Инстаграм. Фото: соцсети.

Первое фото пальчиков Даниила счастливая мама опубликовала на своей страничке в Инстаграм. Фото: соцсети.

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