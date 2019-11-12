Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родила сына Даниила

Александра Герасименя о съемках под водой: «Задерживая дыхание, надо было все рассчитать, чтобы успеть вынырнуть»

Олимпийская призерка в плавании Александра Герасименя опубликовала в Инстаграме эффектное фото под водой с супругом Евгением Цуркиным