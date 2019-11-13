2019-11-13T01:28:33+03:00
Общество
КП Беларусь

«Половые органы не оголялись и не демонстрировались». Милиция решила, будет ли уголовное дело на раздевшегося художника

Алексей Кузьмич опубликовал решение Советского РУВД Минска
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Арт-акция Алексея Кузьмича не понравилась руководству Центра современных искусств. И на художника написали заявление в милицию. Фото: Алена ЛЯШКЕВИЧ.Арт-акция Алексея Кузьмича не понравилась руководству Центра современных искусств. И на художника написали заявление в милицию. Фото: Алена ЛЯШКЕВИЧ.
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Напомним, скандал произошел 10 октября. Художник Алексей Кузьмич шокировал общественность, когда на вернисаже коллективной выставки «Присутствие» в Национальном центре современных искусств предстал перед людьми обнаженным. Интимное место он прикрыл репродукцией таблички, которая висит на здании, где расположено Министерство культуры. До этого Алексей, по его словам, принял таблетку "Виагры". Всей этой акцией молодой художник выступил против цензуры в искусстве.

После этого стало известно, что Советское РУВД Минска проводит проверку происшествия. Заявление в милицию поступило из Центра современных искусств. В милиции художнику задавались вопросы интимного характера: какие препараты он принимал, возбудился ли после них, был ли в возбужденном состоянии во время акции в ЦСИ.

И вот стали известны результаты проверки милиции.

Такая официальная бумага пришла художнику из милиции. Фото: личная страница Алексея Кузьмича в "Фэйсбуке"

Такая официальная бумага пришла художнику из милиции. Фото: личная страница Алексея Кузьмича в "Фэйсбуке"

Так, из Советского РУВД Минска Алексею Кузьмичу пришла официальная бумага, а именно постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Фото этой бумаги художник разместил на своей страничке в Фейсбуке.

В постановлении говорится, что опрошенный Кузьмич "занимается созданием произведений искусств с помощью своего тела". Также установлено, что "половые органы Кузьмичем А.А. не оголялись и присутствующим не демонстрировались". И в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 399 УК РБ "Хулиганство", а усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.1 КоАП РБ. В итоге в возбуждении уголовного дела по заявлению в милицию отказано.

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