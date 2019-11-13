«Чтобы каждый мог купить билет». Белорусские Мальдивы открывают для туристов

На днях в Беларуси объединили две безвизовые зоны и создали одну туристическо-рекреационную зону «Брест - Гродно». К новой безвизовой зоне добавили пять районов Гродненской области: Волковысский, Лидский, Щучинский, Берестовицкий и Вороновский. Это значит, что практически по всей территории западных областей страны иностранцы смогут ездить без виз, правда, только в составе организованных туристических групп по определенным маршрутам.

В один из таких маршрутов включат белорусские Мальдивы - меловые карьеры под Волковыском. Место очень красивое: изумрудные и бирюзовые озера, а на самом деле - огромные песчаные котлованы - заполнены небесно-голубой водой, поэтому в народе карьеры и прозвали Мальдивами. Правда, место это и опасное. Карьеры принадлежат предприятию «Красносельскстройматериалы», это технический объект, который остался после добычи мела. Но вода цвета моря и золотой песок манят приезжих со всей Беларуси: здесь делают фотосессии, а когда тепло - купаются. Но это и есть самое опасное на карьерах.

Белорусские Мальдивы: опасно, но красивоФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Предприятие-собственник через свой сайт обращается к туристам с просьбой не подвергать себя опасности, а на главной странице сайта самая первая ссылка - на тематический видеоролик «Смертельная утопия».

- Карьеры имеют большую глубину и не приспособлены для купания. Кроме того, борта карьеров склонны к внезапным масштабным обрушениям. Значительная площадь карьеров не позволяет огородить их по всему периметру. При несчастном случае оказать экстренную помощь и спасти человека на таких объектах крайне сложно. Неутешительной является и статистика несчастных случаев, по данным ОСВОД, только за последние годы на карьерах Волковысского района утонуло 10 человек.

Добавим, что в этом году на карьерах тоже зафиксировано утопление - погиб 18-летний парень из Гродненской области.

Для туристов обустроят фотозонуФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Уже много лет предприятие и власти думали, что делать с карьерами: огораживали их, ставили запрещающие знаки, ужесточали контроль, хотели их засыпать… Но народная любовь победила и доказала, что меловые карьеры - на самом деле популярный туристический объект, к которому тянутся люди. Однако до сих пор никому из туроператоров не удавалось договориться с властями и предприятием-собственником о легальных экскурсиях по Мальдивам. Но сейчас, ради привлечения зарубежных туристов, «Красносельскстройматериалы» откроют доступ на карьеры.

- Это будет касаться только отдельных, специально благоустроенных для туристов мест. Там можно будет сделать красивые фотографии на фоне карьеров. Посещение объекта будет разрешено только организованным группам, - рассказали «КП» на предприятии.

В райисполкоме добавили, что прорабатывается возможность для любых желающих, в том числе белорусов, легально приезжать на Мальдивы:

- Мы работаем над тем, чтобы любой смог купить билет, сесть в заводской автобус и проехать по производству, посетить карьеры в специально отведенных местах.

В частности, местные санатории в ближайшее время ждут такого разрешения для своих клиентов.