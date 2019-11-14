Травматолог Сергей Казаев: К 30 за компьютером уже можно насидеть себе кучу проблем!

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Яковлевич Казаев - травматолог-ортопед, врач высшей категории. В Институте травматологии с 1996 года, с 2002 года - заведующий приемным отделением Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.

- Сергей Яковлевич, в погоне за модным нынче ЗОЖ многие поплатились суставами. Некоторые 30-летние танцовщицы и любители марафонов почти без колен, кто-то - на костылях. Как этого избежать?

- Вы видели клип Шнура про ЗОЖ? И я полностью с ним согласен (улыбается). Потому что у людей странное отношение к ЗОЖ. Человек по сути уже махнул на себя рукой, наел 20 - 30 лишних кило, но начинается весна - и тут он решил срочно их сгонять: «В спортивный зал, бегать, штангу!» Но его суставы такого ритма уже не выдерживают. И эти любители ЗОЖ приходят к нам - то спина разболелась, то тазобедренные суставы, то колени.

Идет перегрузка суставов, состояния обостряются, и им уже не до ЗОЖа, они резко его бросают. Я - за любительский спорт, профессиональный быстро изнашивает суставы. После марафона приходит очень много его любителей - обостряются все прошлые проблемы в суставах и позвоночнике (болевые синдромы, отеки в коленях). Ко всему надо подходить с умом.

Если у тебя лишний вес, надо понимать, что ты его не сбросишь только бегом. Нужна и диета, и спортивный зал, а главное - все нужно делать постепенно.

- Что страшнее для суставов: бег, танцы, велосипед, самокат или что-то еще?

- Танцы тоже бывают разные. Например, на ноги балерин без слез смотреть невозможно. Балет - это постоянные нагрузки, деформация стоп, суставы на износ. Как и спортивные танцы, где куча травм и повреждений. А есть танго, вальс - это хорошо.

Но важно оценить себя - с каким багажом ты пришел к этим танцам, какие травмы, есть ли лишний вес? Беговая дорожка, как и бег по улице, больше нагружает суставы, чем тот же эллипсоид - на нем движения получаются плавными, нет ударной нагрузки на суставы. Но не все тренажеры одинаковые - отличается как ценой, так и качеством. Чем профессиональнее тренажер, тем мягче он работает и меньше дает нагрузку на суставы.

Если мы говорим о кардионагрузках, то меньшую нагрузку на суставы дает эллипсоид, затем велосипед, плавание. Но если у человека травма коленного сустава, то определенные движения в воде, например, выкручивание ног лягушкой, могут усугубить проблему. Или если есть зажимы в шейном отделе позвоночника - нельзя перегружать, пережимать шею, плавая по-собачьи. Лучше посоветоваться с тренером, рассказав о прошлых травмах, и пару дней позаниматься под его контролем.

«Из-за пассивного образа жизни в тканях начинаются застойные явления»

- Слышала мнение, что Минск не приспособлен для бега и велопрогулок - повсюду асфальт, который напрочь убивает суставы, поскольку отсутствует амортизация…

- Больше важна обувь бегуна - хорошие кроссовки, индивидуальные стельки с супинатором. А для их изготовления будущему бегуну лучше разобраться, в каком состоянии находится стопа, нет ли плоскостопия? Для этого нужно обратиться к ортопеду, сделать снимки.

В Минске много зеленых зон - парк возле стеллы, Лошицкий парк. Было бы здорово это развивать по всему городу, те же велосипедные дорожки, чтобы люди могли добраться на велосипедах на работу: и для здоровья хорошо, и город разгружает, и экологичнее.

- Нередко слышу от 30-летних, что «болит, жизни нет», некоторые даже в таком молодом возрасте из-за артроза дорогущие уколы с гиалуроновой кислотой в коленные суставы колют. Болезни суставов молодеют?

- Болезни суставов не молодеют, просто сейчас улучшилась диагностика. В 80-х доктор мог в лучшем случае сделать снимок, посмотреть и послушать пациента. Моя мама работала невропатологом в госпитале МВД, и я до сих пор помню, как тогда лечили. В кабинете висела схема, показывающая, как проходят нервы, максимум, могли сделать рентген. Но он показывает лишь косвенные изменения. Сейчас же есть МРТ, КТ, УЗИ-диагностика.

Если еще 10 лет назад МРТ было уникальным обследованием, то сейчас многие пациенты приходят с результатами МРТ на первый прием, сами себе назначили-заплатили-сделали и принесли доктору. Да, люди о себе заботятся, приходят обследоваться и выявляют проблемы на начальной стадии.

Но еще меняется и ритм жизни: мы можем за день проехать сотни километров, но - на машине, переделываем кучу работы, но - за компьютером. В итоге в тканях начинаются застойные явления: замедляется кровоток, лимфоток, ухудшается питание хряща, здоровые клетки быстрее гибнут, суставы разрушаются. То есть к 30 можно за компьютером насидеть себе такое, что потом придется долго разбираться…

Но бывает, что и из деревень, где люди не ведут сидячий образ жизни, приезжают женщины 50 лет, которые выглядят, как бабушки. Не спасает ни свежий воздух, ни физические нагрузки. Наоборот - чрезмерные нагрузки изнашивают организм, а возможностей заботиться о себе в деревнях гораздо меньше.

Что касается гиалуроновой кислоты, она применяется и в офтальмологии, и в хирургии. Делают неплохие белорусские препараты, применяя их для лечения суставов. Мы заметили, что благодаря ей заживают даже трофические язвы.

Гиалуроновая кислота входит в состав тканей и биологической жидкости человека. В человеке весом 70 кило находится порядка 15 граммов гиалуроновой кислоты, с возрастом ее остается все меньше, и, вкалывая ее, мы поддерживаем человека снаружи.

Раньше мы кололи этот препарат только внутрь сустава, но оказалось, что хорошо вводить препарат и рядом с суставом, в области связок и мышц. Артроз идеально ловить на ранней стадии, не допуская развития болезни, когда уже и препараты не помогают, потому что все хондроциты в тканях погибли.

Могу сказать про себя: я даже себе ввожу гиалуроновую кислоту после занятий спортом - у меня один сустав прооперирован, и, чтобы он дальше не разрушался, приходится поддерживать уколами. Это как витамины пить несколько раз в год. Когда начинается лыжный сезон, знающие люди заранее приходят подколоть себе поддерживающие дозы гиалуроновой кислоты в сустав, чтобы уменьшить на него нагрузку.

- Фитнес-тренер рассказывал, что суставы летят из-за того, что у нас нет регулярной нагрузки на плечи, лопатки, тазобедренные суставы…

- Да, дозированные физические упражнения стабилизируют суставы - лучше корсета, чем собственный мышечный, для позвоночника не существует. Если человек не двигается, не занимается спортом - обменные процессы в хрящевой ткани сильно ухудшаются.

В хрящах нет кровеносных сосудов, они питаются за счет давления, которое возникает при определенных физических нагрузках. Но в рамках возрастной нормы артроз есть практически у каждого. Это как морщины и седина - их ведь тоже не избежать.

Старение организма неизбежно. Отличные суставы в пожилом возрасте редкость - если такое встречается, то, скорее, благодаря генам. Но это 1 на 100 тысяч случаев.

«Человек называет свою профессию - и я уже знаю диагноз»

- Какие суставы изнашиваются быстрее?

- Те, которые больше нагружаются. Основная нагрузка у человека - на тазобедренные и коленные суставы. Артроз плечевых суставов, которые у нас висят, обычно возникает после травм - переломов, операций. Есть опасные для суставов профессии, например, сидячие, такие как, бухгалтеры, дальнобойщики - у них перегружается поясничный отдел позвоночника. А через 5 - 7 лет уже можно и МРТ не делать - там наверняка есть грыжи дисков между 5-м поясничным и 1-м крестцовым, 4-м и 5-м поясничными позвонками. Я спрашиваю, чем человек занимается - и уже примерно знаю диагноз.

- В борьбе за суставы многие пользуются народными средствами. Помогает?

- Лечение артроза - комплексное. Снимается воспаление, назначаются препараты для улучшения обменных процессов, метаболизма в хрящевой ткани, такие как хондропротекторы. Гиалуроновая кислота снижает нагрузку на суставы. Плюс физиопроцедуры. Народная медицина - тот же окопник - в дополнение ко всему перечисленному не противопоказана. Особенно если человек верит в это дело. Во времена Александра Сергеевича Пушкина МРТ не было, но как-то же лечили. И надо помнить, что проблема уже навсегда и требует постоянной поддержки. Не бывает, чтобы вылезла грыжа или протрузия - ты пролечился и забыл.

- Говорят, все беды суставов - от изменения в ступнях. Правда, что нужно качать стопы?

- Во многом - да. К примеру, приходит человек с болью в коленях. Надо не только устранять боль, как следствие, но и находить причину. Снять с человека обувь, носки, глянуть ступни. Сразу видишь продольно-поперечное плоскостопие, халюс-вальгус, когда изменяется биомеханика ходьбы, меняется нагрузка на коленные суставы. Определенные отделы перегружаются больше, это приводит к артрозным изменениям и дегенерации в области суставов.

Нужно укреплять свод стопы, который держит связки и мышцы, а где-то понадобится и операция. Иногда одинаковые проблемы прослеживаются от бабушки к внучке. На первых этапах оно не болит, а потом вылезает, но уже поздно, без операции не обойтись.

«Отеки и боли в области колена могут быть вызваны хламидиями»

- На состояние суставов могут влиять перенесенные болезни, например грипп, хламидиоз?

- Да, сустав поражают не только старость и спортивные перегрузки, но и перенесенные болезни. Отеки и боли в области колена могут вызывать хламидии. Подагра, псориаз тоже бьют по суставам. Если у папы была подагра, высока вероятность, что и у сына она возникнет (у девочек риски ниже). Но опять же важен образ жизни. Если папа пьет и питается абы как - подагра возникнет, а если сын пойдет другим путем - болезнь может и не проявиться.

- Молодая коллега рассказала, что массажист обнаружил у нее уплотнение внизу шеи. Сказал: «Еще не горб, но скоро будет». Как не завести себе такое?

- Есть такое понятие - «вдовий горб». Он больше характерен для женщин в возрасте менопаузы, ведущих малоподвижный образ жизни. Наклоните голову - внизу шеи начнет выпирать шишечка - это 7-й шейный позвонок. В этом месте образуются жировые отложения, особенно если у человека кифоз - круглая спина. Если вы пойдете в тренажерный раз - вы это место проработаете, но в обычной жизни оно задействовано слабо.

Психологический фактор играет при этом небольшую роль, важен образ жизни, долгое сидение за компьютером. Состояние напрямую зависит от гормонального статуса пациента, поэтому важно обратиться к эндокринологу.

Некоторые делают липосакцию - откачивают жир из «горба», но если не менять образ жизни - он скоро вернется.

- Что делать, если уже почти все межпозвонковые диски стерты и по утрам не можешь встать с постели от боли?

- Для таких товарищей девизом должна стать пословица «Движение - жизнь». Важно понять причину стертых дисков - не бывает, чтобы все и сразу. Надо дообследоваться и исключить травмирующий фактор.

- На основании исследований, проведенных в Европе, ученые создали ростовую куклу Эмму - прообраз офисного работника через 20 лет. С варикозом, отеками, обвисшим животом и горбом на спине. Специалисты говорят, чтобы этого избежать, нужно не сидеть сутками за компьютером, делать гимнастику, правильно питаться. Что бы вы добавили в этот список?

- Честно говоря, в домашнюю физкультуру я не верю, хоть она и лучше, чем ничего. Не надо мне говорить - я делаю гимнастику дома. У лени всегда найдется 100 причин ее не сделать… Поэтому мой совет - только тренажерный зал, бассейн, танцы.

- За ваше здоровье, за состояние организма на долгие годы вперед ответственны только вы сами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но занятия по часу два раза в неделю офисного работника не спасут. Минимум - 3 - 4 раза в неделю, и вначале непременно под наблюдением грамотного инструктора. Чудес не бывает - нужно, наконец, усвоить, что за ваше здоровье, за состояние организма на долгие годы вперед ответственны только вы сами.

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