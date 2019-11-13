«Годами растили и 6 часов укладывали»: самые яркие участники Конкурса бород и усов в США

В этом году Национальный конкурс усов и бород прошел в небольшом американском городке Тинли-Парк в штате Иллинойс. Между прочим, на территории большой пивоварни, что помогало общению: участники подбадривали друг друга, постоянно сыпались шуточки и позитивные комментарии.

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Конкурс собрал самых ярких и впечатляющих «носителей» этих мужских атрибутов, приехали чемпионы США, разных стран по обе стороны Атлантики и даже чемпионы мира.

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Бородачи общались, делились новостями и секретами укладки - и, конечно, демонстрировали бороды и усы, вид которых порой шел вразрез с законами физики.

При виде некоторые бород сложно было скрыть восхищение. Шутка ли: чтобы добиться результата, сначала нужно следить и ухаживать за растительностью на лице в течение 3 - 4 лет (и это еще совсем «юные» бороды!), а потом еще около 6 часов кропотливо заниматься укладкой на конкурсе.

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Судьи определяли победителей в почти 50 разных категориях, оценивая не только бороды-усы, но и общий стиль участника. В одних категориях разрешалось использование вспомогательных средств, таких как лак, гель для волос, глиттер и краска, а в других акцент был сделан на естественность и элегантность.

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В самой артистической категории - Full Beard Freestyle - участвовало десять человек из разных уголков США. Жюри было непросто определить, кто же виртуознее остальных закрутил колечки или поставил пики из своих бород.

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В США прошел «Национальный чемпионат бород и усов 2019»Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ