Выставка Всемирной недели предпринимательства в Беларуси – новый формат и уникальная площадка

Выставка Всемирной недели предпринимательства пройдет в новом формате: будет создан уникальный дизайн и в то же время количество представленных компаний уменьшится, что будет способствовать более тесному контакту между посетителями и экспонентами. Выставка станет не только «Отражением инноваций», но и целостным арт-объектом, который до этого не реализовывался в Беларуси.

В прошлом году в выставке участвовали такие компании как PandaDoc, Rozum Robotics, Imaguru, Зубр Капитал, UNDP, Банк развития, и другие.

- Основная тема выставки - это технологии и инновации, - рассказывает Елена Чайка, координатор Всемирной недели предпринимательства в Беларуси. - Мы приглашаем лучшие инновационные компании Беларуси, чтобы они продемонстрировали свои продукты и услуги участникам конференции. По сравнению с прошлым годом, выставка стала гораздо меньше по формату: мы сконцентрировались на создании уникальной концепции над которой поработали профессиональные дизайнеры и архитекторы. Мы уверены, что выставка произведет большое впечатление, как на экспонентов, так и на участников Всемирной недели предпринимательства в Беларуси! На церемонии открытия выставки выступит премьер-министр Беларуси Сергей Румас, который также посетит павильоны выставки и познакомиться с участниками. Основная аудитория - это бизнесмены, предприниматели, инноваторы и стартапы.

Выставка будет разделена на несколько блоков: аллея, где будут представлены стартапы Беларуси со своими прототипами или продуктами, и аллея взрослых инновационных технологических компаний. На выставке будет представлено 19 технологических компаний и 15 стартапов. За счет малого количества представленных компаний на выставке, мы ожидаем более тесное общение между представленными компаниями, стартапами и участниками конференции.

Отметим, что над проектом выставки работала команда студии «ШЦ»: архитекторы Андрей Крохин, Виктория Ананян, Илья Котлярский, Анастасия Котлярская, конструктор Вячеслав Ходяков и главный инженер Павел Волков. С того времени как Илья и Анастасия Котлярские совместно с Андреем Крохиным решили открыть студию были реализованы проекты, получившие активный отклик в массах: публичное пространство Идеальный Небоскреб, SESAM Ex Nihilo, Minsk Design Week 19 и много других. Сферу интересов «ШЦ» можно разделить на три направления: спекулятивные проекты, общественные пространства и образовательные проекты. Каждый объект - это проявление мультидисциплинарного подхода, где архитекторы, черпая вдохновение из разных сфер науки и искусства, привлекают к работе совершенно разных людей.

- Всё оформление выставки создано из картонных труб, используемых на площадке Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, как декорации, мебель и целые выставочные павильоны, - делится секретами архитектор выставки Виктория Ананян. - При выборе технологии и материала мы следовали концепции sustainable development, а в дизайне мы с помощью простых форм заложили идею развития и прозрачности бизнеса - таким, каким он должен быть в динамично развивающихся странах. Через все выставочное пространство проходит линия, прерывающаяся и переходящая в различные элементы, огибая человеческие потоки и периодически заходя в тупики. Этот символизм - путь, которые проходит проект от инициативы к масштабной реализации. Заканчивают линию 24 павильона для инновационных компаний, и это не закрытые с 4-х сторон конструкции, а абсолютно прозрачные и открытые площадки неправильной формы с большими входами. В проекте было использовано более 3 тысяч картонных трубок, а всего собрано 80 элементов.

Думаю, что выставку можно назвать полноценным арт-объектом внутри конференции. Конференция будет проходить в отеле, в котором с помощью трубок мы организовываем самостоятельное пространство: создаем павильоны, арки, комнаты и прочее. Выставка может вполне существовать и вне конференции. Я уверена, что после завершения конференции, можно будет дать этому арт-объекту и вторую, и третью жизнь.

Выставочное оформление Всемирной недели предпринимательства в Беларуси 2019.

БУДЬ В КУРСЕ

Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси пройдет 18-24 ноября 2019 при поддержке Агентства США по международному развитию USAID, Банка развития Республики Беларусь, Министерства экономики Беларуси, Международной Финансовой Корпорации (IFC), ОАО «Белагропромбанк», Посольства Великобритании в Беларуси, ОАО «Банк БелВЭБ» и проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН. Официальным представителем GEW в Беларуси является Центр деловых коммуникаций «БелБиз».