«Мамонт» - магазин, с которым ремонт не будет простаивать

От привычных торговых площадок-агрегаторов, онлайн-гипермаркетов и шаблонных интернет-магазинов его отличает уникальный сервис, который делает покупки очень удобными и выгодными.

«Мамонт» - это:

- Подробнейший каталог стройматериалов со всеми характеристиками и подбором по параметрам.

- Автоматический и точный расчет стоимости доставки и услуг грузчиков.

- Доставка 24/7 - без выходных и в любое время суток.

- Готовые комплекты для ремонта, которые значительно упрощают поиск. Товары сгруппированы по видам строительных работ, и на одной странице вы найдете все необходимое.

- Цена для своих - дисконтная программа для новосёлов и постоянных покупателей.

- Бесплатная услуга «Мой личный сметчик» - специалисты магазина точно рассчитают, сколько стройматериалов вам нужно.

- Школа «Мамонта» - для новичков и для тех, кто хочет лучше разбираться в стройматериалах, подготовлено много полезной информации с пошаговым руководством и наглядными иллюстрациями.

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