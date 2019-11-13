2019-11-13T13:21:48+03:00
Звезды
КП Беларусь

Вадим Галыгин превратился в контрабандиста

В прокат вышел самый громкий белорусский слэшер (ужастик) сезона - «Упыри», который стоил создателям более $300 тысяч.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Вадим Галыгин выступил в не самой привычной для себя роли. Кадр из фильмаВадим Галыгин выступил в не самой привычной для себя роли. Кадр из фильма
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А накануне в Доме кино прошла премьера для приглашенных зрителей. Вел мероприятие Дмитрий Шунин, а песню, ставшую саундтреком к картине, исполнила жгучая блондинка, которую представили как вокалистку группы «Парад планет».

Фильм заявлен как слэшер - но в некоторые моменты зрители смеялись. Кадр из фильма

Фильм заявлен как слэшер - но в некоторые моменты зрители смеялись. Кадр из фильма

Не без гордости создатели рассказали, что на картину не было потрачено ни одной государственной копейки. При этом, как признался продюсер картины Виктор Лобкович, на фильм был потрачен рекордный для негосударственного кино бюджет - более 300 тысяч долларов. О том, кто в нее вложился, становится понятно уже в начале фильма - продакт-плейсмент лезет в кадр каждую минуту. К счастью, это продолжается недолго, потому что действо перемещается в лес, где размещать рекламу было совсем уж неуместно.

Действие в «Упырях» происходит в наше время, более того, во вполне узнаваемых местах. Меловые карьеры под Волковыском внезапно превратились в таинственное озеро на границе, вокруг которого происходит все действо. Компания двух белорусских девушек (актрисы Анастасия Васильева и Анастасия Филиппова) и двух парней - француза и китайца (их сыграли реальные иностранцы - француз Габриэль Пик и японец Кенто Сато) приезжают на озеро отдохнуть. И внезапно оказываются невольными свидетелями приграничной контрабанды, которую должны переправить вечером на плоту. Что в картонных коробках - зрители так и не поняли, но стоит это немало. Пачку долларов в черном пакете - плату за услугу - таскает с собой всю картину герой Вадима Галыгина, контрабандист в костюме «Адидас» Дима.

Такого Вадика Галыгина вы еще не видели! Кадр из фильма

Такого Вадика Галыгина вы еще не видели! Кадр из фильма

Но все они еще не знают, что в купальскую ночь утопленники из этого озера превращаются в упырей и нападают на людей. А герои картины основательно растревожили нечисть. Не будем спойлерить, потому что дальше закручивается вся интрига.

Режиссерами картины стали Макс Сирый (более известный как клипмейкер) и Андрей Гринько. Сценарий написал небезызвестный Андрей Курейчик. Уже с сегодняшнего дня картина идет в столичных кинотеатрах «Аврора», «Беларусь» и «Пионер». А с 21 ноября он отправится в прокат по регионам Беларуси.

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