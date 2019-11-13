Александр Лукашенко в Австрии: Если бы мы не выстроили авторитарную власть, не было бы независимой Беларуси

В этой стране он уже был два раза - в 1996 и 2002 годах, но те визиты считались неофициальными. На протяжении длительного времени поездки Александра Лукашенко в Европу были невозможны из-за санкций. После их снятия в 2016 году президент совершил визит в Италию и Ватикан. Позже его еще несколько раз приглашали в ЕС на различные мероприятия, однако поездки не состоялись. Белорусская сторона неоднократно подчеркивала, что не видит необходимости в визитах ради визита.

в Вену Александр Лукашенко взял своего младшего сына Николая. Кадр БелТА.

«В этом суть вашей демократии - требовать от кого-то, но не знать, что у тебя думает общество»

Переговоры на высшем уровне начались со встречи с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом. Отметим, что австрийский президент действует в основном только в качестве церемониального представителя, фактически страну возглавляет канцлер. После встречи оба президента ответили на вопросы журналистов. Один из них касался отмены смертной казни в Беларуси.

- Отвечая прямо на ваш вопрос: референдум решил эту проблему. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся. ЕС от Беларуси уже требует отмены смертной казни. И, конечно, мы к этому безразлично относиться не можем, если уж совсем искренне. И очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить. Каково мнение граждан Австрии по поводу смертной казни? Не знаете... В этом и суть вашей демократии, с одной стороны. Чтобы вот так требовать от кого-то, рассуждать на эту тему, надо знать, что у тебя думает общество по этому вопросу.

Александр Лукашенко также привел пример, что Австрия поддерживает хорошие отношения с США и Китаем. А в этих странах применяется смертная казнь.

- При встречах с ними вы им задавали аналогичный вопрос? Думаю, нет. Пусть это будет тоже риторическим вопросом.

«Вы, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили»

Еще один австрийский журналист спросил о нарушениях прав человека в Беларуси.

- Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? - задал встречный вопрос Александр Лукашенко. - Есть право на жизнь. Это главное право. Право на работу - человек должен иметь гарантию трудиться в своей стране. А если есть желание - поехать в Австрию, Польшу или другие страны. Вы хотите сказать, что мы кому-то запрещаем этот выезд? Не скажете. Вы когда-нибудь слышали, что в Беларуси запретили интернет? Наверное, эти упреки ушли в небытие. Сегодня невозможно что-то запретить, особенно в СМИ. Открывайте любой мессенджер, телефон, планшет, компьютер, и вы получите любую информацию. Что касается меня, авторитарного лидера, как вы сказали, почитайте, что за последний месяц обо мне написали, и вы ужаснетесь - представитель демократической страны и демократической прессы.

Продолжая тему, Александр Лукашенко коснулся темы войн, которые проходили на территории Беларуси.

- Наша страна в годы последней войны была стерта с лица земли. И если бы мы не мобилизовались, не выстроили вот эту авторитарную, как вы сказали, власть, мы бы сегодня не имели суверенной и независимой Беларуси. Мы сегодня зажаты, как в тисках, между Востоком и Западом. И нам порой бывает очень непросто. А вы в свое время, такие демократичные, закрыли для нас Европу и хотели, чтобы мы выжили. И для того чтобы выжить, мы использовали разные методы. Но никто не скажет, что они не были демократичны, что они были во вред нашему народу.

Лукашенко встретился с президентом Австрии Александром Ван дер Беленом. Фото: БелТА.

«Если вы принесете чемоданы денег на взятки - будете в тюрьме»

Выступая на австрийско-белорусском бизнес-форуме, президент раскритиковал объем товарооборота между странами.

- Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить. Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими гражданами, и я вас буду всячески поддерживать, - заявил президент. - Самое главное - вам не надо приносить чемоданы денег на взятки. Если вы только это сделаете, вас никогда не будет в Беларуси. Точнее, будете, но только в местах не столь отдаленных. Поэтому вас предупреждаю: никаких взяточничества и коррупции мы не потерпим. Приходите честно, открыто, прозрачно.

Чуть ранее президент заявил, что с участием австрийских компаний прорабатываются новые проекты на общую сумму свыше миллиарда долларов.

Заметим, что в прошлом году товарооборот составил 171 миллион долларов. Это ниже, чем в 2017 году. Импортируем мы гораздо больше, чем продаем. В основном покупаем в Австрии запчасти для вагонов, лекарства и техническое оборудование. Продаем - провода, деревянную мебель, проволоку и арматуру.

В Беларуси работают крупные австрийские компании. Сначала к нам пришла страховая компания Vienna Insurance Group, Приорбанк вошел в состав Raiffeisen Bank International, Velcom стал собственностью Telekom Austria, начала работать система платных дорог, построенная австрийцами. В итоге в последние годы Австрия стабильно входит в пятерку крупнейших инвесторов в нашу экономику.

Вечером президент Беларуси в формате рабочего ужина встретился с уже бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. На этом визит был завершен.