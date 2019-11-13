Выборы-2019: сколько зарабатывают депутаты, чиновники, идеологи, посол и «крепкие хозяйственники»

17 ноября в Беларуси пройдут выборы в депутаты Палаты представителей Национального собрания. На 110 депутатских кресел претендует чуть больше 500 кандидатов. Плакаты с информацией о них размещены на информационных стойках, расположенных на территории избирательных округов. Кроме того, информацию печатают в местных районных газетах. Среди прочего там есть данные и о доходах кандидатов (сюда входят не только зарплата, пенсия или стипендия, но и суммы от продажи движимого и недвижимого имущества и доход по акциям). «Комсомолка» посмотрела некоторые из них - условно мы разделили их на несколько групп.

1. Действующие депутаты: доход 40 - 70 тысяч рублей в год.

Действующий председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко за прошлый год задекларировал доход в 72,1 тысячи рублей - это примерно по 6 тысяч рублей в месяц. В собственности у Андрейченко - квартира и земельный участок в Минске.

Член Совета Республики Геннадий Давыдько сейчас руководит «Белой Русью», а раньше он возглавлял Гостелерадиокомпанию Беларуси. Избирался депутатом Палаты представителей третьего и четвертого созывов. Сейчас он задекларировал 83 тысячи прошлогоднего дохода. Также в собственности у Геннадия Брониславовича есть жилой дом под Бобруйском.

Депутат Игорь Марзалюк задекларировал 63,9 тысячи дохода, председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк - 40,7 тысячи рублей. Еще он имеет 70-метровую квартиру в Минске, гараж и машину.

Депутат Палаты представителей Татьяна Сайганова указала 40,8 тысячи, 39,5 тысячи задекларировал Игорь Комаровский. Валентина Ражанец (она баллотируется в Слуцке) за прошлый год заработала 39,1 тысячи рублей. Кроме того, в собственности у Валентины Витальевны есть 46-метровая квартира в Слуцке и чеки «Жилье».

Годовой доход депутата Александра Боболовича (он баллотируется в Столине) составил 38,9 тысячи рублей - примерно по 3200 рублей в месяц. Также он владеет микроавтобусом 1995 года выпуска и жилым домом в рабочем поселке Речицы площадью 108 квадратов.

2. Чиновники и дипломаты: 30 - 100 тысяч

Дипломат Андрей Савиных получил 8,5 тысячи рублей и 46 тысяч евро дохода - в переводе на рубли это больше 100 тысяч. Такой доход объясняется должностью дипломата: в прошлом году он работал послом Беларуси в Турции, сейчас он старший советник одного из управлений нашего МИДа.

Председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук задекларировал 44,3 тысячи рублей.

Самым богатым кандидатом по Гомелю стал главный областной идеолог. В 2018 году Ирина Довгало получила 43,6 тысячи рублей - это примерно по 3600 рублей в месяц. Во время дебатов на телеканале «Беларусь 3» она заявила, что такая зарплата соизмерима с объемом работы и ответственности, которую чиновница несет как руководитель такого управления.

Глава администрации Железнодорожного района Гомеля Виталий Уткин заработал за прошлый год 38,3 тысячи рублей, доход зампредседателя Хойникского райисполкома Жанны Чернявской за 2018 год составил 31,3 тысячи рублей - примерно по 2700 в месяц.

3. «Крепкие хозяйственники»: 32 - 135 тысяч рублей

25-летний коммунист, главный экономист государственной типографии «СтройМедиаПроект» Станислав Траймак задекларировал 135 тысяч дохода. Также в собственности у него есть автомобиль.

Руководитель секретариата председателя правления Беларусбанка Марина Ленчевская задекларировала 120 тысяч дохода. Также у нее в собственности 130-метровая квартира в Минске и автомобиль.

Гендиректор «Гомельоблавтотранса» Дмитрий Старостенко, который баллотируется в Хойниках, за прошлый год заработал 49,3 тысячи рублей - примерно по 4100 рублей в месяц. У него также есть жилой дом в Гомеле на 200 квадратов и Renault Kaptur 2017 года выпуска.

Доход директора детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» Валентины Бегебы за прошлый год составил 45,2 тысячи рублей - это примерно по 3800 рублей в месяц. Валентина Константиновна баллотируется в Пинске.

Замдиректора Гомельского домостроительного комбината Анжелина Сыромятникова заработала за это время 34,8 тысячи рублей, а замначальника службы подвижного состава минского метрополитена Станислав Кублицкий задекларировал 32,4 тысячи рублей.

4. Коммерсанты и предприниматели: 58 - 360 тысяч рублей

Самый большой доход среди минских кандидатов указала 60-летняя предприниматель Светлана Яцыно - 362 тысячи рублей.

Дмитрий Дашкевич, владелец строительной компании «Дашкевич-Строй», задекларировал 273 тысячи рублей.

Андриан Дыбовский, который выдвигается от Белорусской социал-демократической партии, указал 171 тысячу дохода. Он - ИП, также работает начальником отдела продаж и владеет 100% доли в компании, которая работает в сфере общепита.

Помощник директора частного предприятия Игорь Борисов задекларировал 149 тысяч дохода. Фирма занимается оптовой продажей щебня, песка и бетона.

Самый богатый кандидат из Осиповичей за прошлый год заработал почти 100 тысяч рублей - то есть примерно по 8300 рублей в месяц. Это 30-летний ипэшник Евгений Матюха.

Неплохой доход получил за прошлый год член партии БНФ, руководитель Минской организации защиты потребителей Василий Островский. Он задекларировал 78 тысяч рублей дохода. В его собственности также есть две квартиры (85 и 95 метров), два жилых дома с участками, 4 машины. А еще - 100% доли в двух частных транспортных предприятиях.

Прошлогодний доход Алексея Цицени, который баллотируется в Слуцке, составил 58 тысяч рублей. Из них почти 50 тысяч - от предпринимательской деятельности. 34-летний Алексей Михайлович является замдиректора ООО «Хольцмайстер» - фирма занимается производством вышек для охотничьих угодий.

5. Учителя и руководители школ и вузов

Директор гомельской средней школы №69 Александр Машкаров задекларировал доход в 31,2 тысячи - то есть примерно по 2700 рублей в месяц. Директор минской школы №204 Виталий Василевский получил в прошлом году 26 тысяч рублей.

Гораздо больше задекларировала директор государственного социально-педагогического учреждения образования «Детский городок Ленинского района Минска» Оксана Орлова - 99,5 тысячи. На этом фоне скромно выглядит доход первого проректора БГУИРа Сергея Дика - 38,5 тысячи рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

22-летняя «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич, которая тоже собралась в депутаты, задекларировала 15 тысяч дохода. Правда, в собственности у Марии есть квартира в Минске (41 квадрат) и автомобиль. В прошлом году за победу в конкурсе красоты ей подарили белый Geely Atlas белорусского производства. Марию иногда видят рядом с Александром Лукашенко. Официально она работает на телевидении.