2019-11-16T17:42:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Резко протрезвели? Выясняем, почему Беларусь не попала в список самых пьющих стран

Сколько на самом деле пьют белорусы, без пол-литра и не разберешься… Но мы нашли и цифры, и экспертов в этом нелегком деле
Виктор ПАЖИТОК
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Средний белорус, по данным ВОЗ, выпивает 11,2 литра на человека.Средний белорус, по данным ВОЗ, выпивает 11,2 литра на человека.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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На днях Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала рейтинг стран по количеству употребляемого алкоголя. В подобных рейтингах Беларусь обычно фигурирует в списке самых пьющих стран. Но исследование ОЭСР «Здоровье вкратце» заставило в этом усомниться - нашей страны не оказалось в рейтинге! Самыми пьющими названы Литва (12,3 литра спиртных напитков в год), Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7 литра). Россия с показателем в 11,7 литра заняла седьмую позицию. Самые большие трезвенники - Индонезия (0,3 литра), Турция (1,4 литра) и Израиль (2,6 литра). Неужели белорусы резко протрезвели?

- Все достаточно просто: ОЭСР - это организация, в которую входят страны Западной Европы, государства БРИКС, США, Канада. Беларусь не является ее участницей, поэтому и в исследованиях ОЭСР наша страна никогда не фигурирует, - объяснил «Комсомолке» координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ по Беларуси Валентин Русович.

Средний белорус, по данным ВОЗ, выпивает 11,2 литра на человека. Это 27-е место в списке стран мира по потреблению алкоголя. Национальная статистика еще более утешительная - меньше 9 литров алкоголя на человека. Причина в том, что Белстат рассчитывает потребление на все группы населения, а ВОЗ берет в расчет людей с 15 лет. Всего в мировом рейтинге ВОЗ почти 200 стран мира, а лидер - Молдова, где приходится 15,2 литра алкоголя на человека.

Всемирная организация здравоохранения в качестве порогового значения потребления алкоголя определяет 8 литров на человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всемирная организация здравоохранения в качестве порогового значения потребления алкоголя определяет 8 литров на человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, Всемирная организация здравоохранения в качестве порогового значения потребления алкоголя определяет 8 литров на человека. Если граждане потребляют в год больше алкоголя, то это несет угрозу не только их здоровью, но ведет к деградации общества, падению трудовой активности, негативно влияет на последующие поколения. Получается, что белорусы остаются в зоне риска. Впрочем, в алкогольной опасности находится вся Европа, ведь среднеевропейский уровень потребления - 9,2 литра на человека.

- Согласно международной классификации болезней, есть два различных диагноза, связанных с потреблением алкоголя: потребление алкоголя с вредными последствиями и алкогольная зависимость, - говорит Валентин Русович. - Люди с вредным потреблением алкоголя - это те, кто, например, могут один раз в год употребить более 6 стандартных единиц, попасть в аварию и умереть, не имея никакой зависимости. Каждый третий мужчина в Беларуси имеет признаки употребления с вредными последствиями.

Диагноз «алкогольная зависимость» - это симптомокомплекс, который характеризуется необходимостью увеличения дозы и опохмела на утро. При этом люди, которые имеют явные признаки алкоголизма, - это лишь верхушка айсберга, которую видно. Большинство алкоголиков незаметны, они имеют работу, семью, водят автомобиль, находятся в социуме.

КСТАТИ

Крепкого алкоголя белорусы пьют больше всех

За последние десять лет мы реально стали меньше пить. В 2010 году, например, Беларусь, по данным ВОЗ, возглавляла список самых пьющих стран с показателем 17,5 литра алкоголя в год на душу населения, а сейчас не входит даже в двадцатку.

Однако это касается употребления всего алкоголя - пива, вина, водки и т. д. Если взять только крепкий алкоголь, то тут все не так радужно. Так, в Глобальном докладе ВОЗ о ситуации в области алкоголя и здоровья за 2018 Беларусь фигурирует в одном-единственном топ-10 - потребление крепкого алкоголя - и занимает первое место с показателем 6 литров на человека в год, или больше 40 граммов беленькой каждый день. Следом за нами идут литовцы (5,8 литра на человека) и эстонцы (5,6 литра).

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