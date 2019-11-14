«Нормальных мужиков человек 10 - остальные пьющие». Как живет деревня, где 15-летний мальчик вытащил соседа из горящего дома

В агрогородке Малышковичи, что в Климовичском районе, пожаров не было три года, с гордостью говорят местные жители. 2 ноября утреннюю тишину Малышковичей разрезал звук сирены пожарной машины и кареты «скорой». На улице Заречной загорелся дом. Когда спасатели приехали на место, вытаскивать из огня им никого не пришлось: это уже сделал 15-летний мальчишка.

Сергей Ковалев в то утро был в гостях у друга Димы - примерно в полвосьмого утра ребята вышли на улицу и увидели, что из соседнего дома, где живет 63-летний Анатолий, идет дым. Сергей смотрит с недоумением, когда я спрашиваю, почему он решил ринуться в дом, который уже был охвачен огнем.

Сергей собирается поступить в колледж после школы, но кем быть, пока не решилФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Не знаю, как-то даже не думал - пошел и все. Друг открыл одни двери, вторые, я крикнул: «Анатолий!» Это брат моего дедушки, - объясняет Сергей. - Он отозвался. Анатолий лежал на кровати, я взял его за куртку и вытащил. Все заняло секунд 30, не больше, я ни о чем не думал. Когда тянул, было немножко страшно, а потом отпустило. Там уже потолок горел, дыма было много. Мы его затянули подальше от дома, к колодцу. Потом выбежал папа друга, вызвал пожарных и «скорую».

Тот самый сгоревший домФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Пойду учиться в колледж - может, программистом буду или пожарником»

Заметив наш интерес к мальчишке, односельчане шутят: «Что, Серега, в Минск тебя хотят забрать?»

В Минск парень пока не собирается. Здесь он живет с бабушкой и дедушкой, папа работает в России, мама умерла шесть лет назад. Сергей учится в 10-м классе, в школу ездит в соседний агрогородок. Сергей честно признается: с учебой у него не очень.

- Ну какие у меня оценки… - парень чертит линии по земле носком шлепанца. - Пять, четыре, три, шесть. Любимый предмет - труды, потому что там можно делать что хочешь.

В Малышковичах живет больше 200 человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

Труда Сергей не боится ни в школе, ни дома.

- Дрова колю - их нужно в лесу сначала нарезать, помогаю бабушкам в деревне. Сколько скажем - столько и платят. Обычно рублей 50. Потом иду в магазин, покупаю лимонад, конфеты больше всего люблю. Еще перепахиваю землю, бороновать могу. Осенью работы особой нет, все сделано, - кивает на убранные к зиме огороды Сергей.

На въезде в агрогородок - одинаковые кирпичные домикиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Оставаться на всю жизнь в Малышковичах парень не планирует. Но и что делать после школы, пока точно не определился.

- Пойду учиться в наш колледж, а может, и в другой. Может, программистом буду. А может, пожарником пойду.

«Мама моя умерла, я получаю пенсию - 230 рублей»

Ни телефона, ни тем более компьютера у Сергея нет. Чтобы позвонить отцу по интернету, он просит смартфон у соседей.

Вместе с компанией А1 мы решили подарить Сергею за его смелость и неравнодушие смартфон А1 Альфа с памятью 64 GB, диагональю больше 6 дюймов и 13-мегапиксельной камерой. Парень с восхищением осматривает подарок:

- Ого, здесь и камера есть, и отпечаток пальца! Я такой и хотел, спасибо!

Вместе с компанией А1 мы решили подарить Сергею за его смелость и неравнодушие смартфон А1 Альфа с памятью 64 GB, диагональю больше 6 дюймов и 13-мегапиксельной камерой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Раньше Сергею приходилось просить у кого-то телефон, чтобы позвонить отцуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы прогуливаемся по улице вместе с Сергеем и старостой деревни Еленой Бойко. Женщина переживает за Сергея.

- У него уличное воспитание, - говорит Елена, пока Сергей немного отстал от нас. - Он безотказный парень, всегда сделает, поможет. Но не в тех руках оказался. Мне его просто жалко, потому что жизнь у него могла по-другому сложиться. Из-за упрямства взрослых все именно так. У Сергея есть сестра - она живет в Кличеве. Когда мама умерла, тетя Сергея забрала к себе его сестру, а мальчик остался с отцом. Можно было его оформить в интернат, но папа не захотел. Я думаю, что там ему было бы лучше. Папа никакого участия в воспитании не принимает, бабушка с дедушкой пьют…

Старосту Елену Бойко знают все жители агрогородкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей коротко рассказывает о своей жизни. В Малышковичах он живет с рождения.

- Мама моя умерла, я получаю пенсию - 230 рублей. Езжу в Климовичи каждый месяц. Покупаю продукты сам. Теть Лен, расскажите, что я больше всего люблю! Готовлю себе сам, сегодня, правда, у друга перекусил. А вчера макароны варил.

Тот самый друг, который вместе с Сергеем вытаскивал мужчину из горящего дома, идет нам навстречу. В его портативных колонках громко играет музыка, в руках парень держит трехлитровую банку огурцов.

- Мама передала, несу бабушке, - объясняет Дима.

- Чем занимаешься? Учишься?

- Неа, уже отучился. Скоро телят пригонят, пойду работать. Буду их кормить.

Друг Дима помогал Сергею оттащить мужчину подальше от огняФото: Святослав ЗОРКИЙ

О своей жизни в Малышковичах 18-летний Дима говорит мало, как и Сергей.

- Да нечего рассказывать. Вчера дрова колол, убирались, потом гулять с Серегой пошли. Иногда на дискотеку в клуб ходим - 30 копеек стоит.

«Не городская я, мне лучше здесь»

Молодых людей в агрогородке немного. Места для работы можно пересчитать по пальцам: две фермы, машинный двор, садик, ФАП, магазин и почта. При этом в райцентр ездит работать всего одна семья, все остальные как-то находят себе занятие здесь. 19-летняя Диана как раз работает на почте. Небольшое здание отапливается печкой, дрова Диана носит сама.

Машин здесь ездит мало, зато есть другой транспортФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я работаю на 0,22 ставки, получаю 150 рублей, хотя сижу здесь практически день. Я давно должна была дома сидеть, но почта еще не приехала, - говорит девушка. На часах около трех часов дня.

- Мое дело - платежи и продажа товаров, - продолжает Диана. За ее спиной стеллажи - на одном газеты и журналы, в другом выставлены продукты: чай, кофе, макароны, подсолнечное масло, конфеты в маленьких пакетиках.

Диана говорит, что письма сельчане пишут часто, а вот посылок не отправляютФото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас дешевле, чем в магазине, поэтому много народу приходит, - бесхитростно говорит девушка. Каждый день у двери почты ее уже ждет очередь из нескольких человек.

Диана рассказывает, что сельчане берут много кредитов, оформляют рассрочки - в основном на бытовую технику.

У девушки была возможность остаться в Могилеве, где она училась, или переехать в Климовичи.

- Не городская я. Мне лучше здесь, мне нравится. По выходным мы с подружками на дискотеку ходим, а в другие дни просто собираемся вместе и гуляем. Иногда в школу на волейбол ходим, кто-то играет в теннис, кто-то - на компьютерах.

«Свиньи есть, поросята, конь – люблю животных»

Чтобы показать, как живет агрогородок, староста Елена Бойко знакомит нас с несколькими семьями.

«Люблю животных – вот и держу», - рассказывает АндрейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрею 25 лет. В Малышковичи он с семьей переехал примерно 5 лет назад. Хозяин приглашает во двор: бегают куры, из вольера внимательно смотрит голубоглазый щенок.

- Нигде пока не работаю, машины вот колупаем. В совхозе платили 550 рублей. Жена получает декретные – около 300 рублей. На жизнь хватает, - улыбается молодой человек. Вместе с женой он воспитывает двоих детей: дочке исполнилось 7, сыну 2 года. У семьи большое хозяйство: в небольшом сарае – вьетнамские свиньи с поросятами, выгула ждет лошадка Машка с жеребенком.

Куры есть почти у каждого жителя МалышковичейФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Иди, звездой будешь! Не хочешь фоткаться? – разговаривает с лошадью хозяин. – Я первым делом утром животных кормлю, потом топлю котел, потом уже сам ем. Люблю животных – и держу их.

Анна Григорьевна - старожил Малышковичей.

Анна Григорьевна - коренная жительница Малышковичей. Здесь родились и умерли ее деды и прадеды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Тут же мои деды, прадеды жили, и дети мои тут. Картошечку садим, зерновые сеем – соток 30 есть. У меня сыновья есть – помогают. И грибов, и ягод в этом году назакатывали – куда ни глянь – лес. У нас тут хорошо! Только что вот молодежь уезжает. Была б работа – остались бы тут. А нам уже пенсионерам и деваться некуда – живи и все. Деньги нам приносят вовремя, число в число.

Пенсия у Анны Григорьевны небольшая, около 300 рублей.

- Работала всюду, куда родина посылала: и бригадиром, и животноводом, и бухгалтером, и экономистом, а последние 16 лет – в клубе заведующей. Песни пели по всей округе! У нас и сейчас и клуб работаете, и библиотека.

Сельчане говорят, что обязательно держат хозяйство и садят огороды: «Ну а як без свайго гурка?»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сидит на скамеечке весь черный, одни глаза видны!»

О доме, где жил Анатолий, сейчас напоминают только черные обугленные бревна. Погорельца на время приютила односельчанка Жанна Иванова. Мужчина выходит из дома, чтобы поздороваться. Анатолий неразговорчив, на вопросы отвечает «да» или «нет».

- Жалко дома, а что уже сделаешь. Я проснулся - смотрю, все горит. Спасибо Сергею, вытянул меня!

Погорельца Анатолия приютила односельчанка Жанна Иванова

В доме Жанны и ее мужа мужчину приютили уже во второй раз.

- Это дальний родственник моего мужа. У него есть и другие родственники, но им он оказался не нужен. После пожара его забрала «скорая», а мы поехали в другую деревню. Приезжаю - он у меня сидит на скамеечке. Черный - одни глаза! Куртка вся сплавленная. Говорю, ладно, пойдем. Одежду дала переодеться, вечером баню вытопила. Другим человеком стал.

Вопрос «зачем» перед Жанной не стоит - она для себя все давно определила.

Жанна Иванова приютила погорельца Анатолия: «Сейчас, когда у меня самой ребенок инвалид, я, как волонтер, стараюсь таким людям помогать»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я раньше этого не понимала. А сейчас, когда у меня самой ребенок инвалид, я, как волонтер, стараюсь таким людям помогать. Сейчас попросили в сельсовете ему хатку - вроде пообещали дать.

Женщина, как и многие в деревне, держит большое хозяйство. Овечка, 76 голов птицы, 4 поросенка, раньше была еще и корова - молоко в деревне сдают по 65 копеек за литр.

- Я телочку продала, купила себе овечечку. У нее мясо хорошее, дорогое - можно продать. В том году по 150 рублей за тушку продавала.

Агрогородком Малышковичи стали в 2006 годуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Женщина рассказывает о своих доходах: пособие по уходу за ребенком-инвалидом - 600 рублей. 150 каждый месяц уходит на квартиру в Климовичах, которую Жанна купила в кредит.

- Собираю по копеечке, чтобы прихожую купить, угловой диван. Если бы не свое яйцо и не свое сало, не знаю, как было бы. Вот на что и живем, потому что не на что надеяться. В доме, где я купила квартиру, 60 семей будет жить. Я спрашиваю: девочки, ну что, кто в деревне будет жить? Говорят, что будут воду с сахаром пить, но в деревню больше не поедут. Никто работать не хочет! В деревне было хорошо жить где-то до 2010 года. Сейчас спасают кредиты и рассрочки.

в местный магазин сельчане ходят за повседневными продуктами, за более крупными покупками ездят в КлимовичиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Другие сельчане говорят, что им всего хватает - лишь бы платили вовремя зарплату.

- Хотя бы рублей 500 - 600, а не 250, как сейчас, - наперебой говорят жители агрогородка. - Бывает, что и на два месяца задерживают - кинут то 20, то 40 рублей - и живи. Как тут ребенка родить, если у нас год-два - и не будет садика? Сейчас там три человека. Почти вся деревня пьет. Вы бы спросили лучше, кто не пьет. Нормальных мужиков по всей деревне человек 10 - остальные все пьющие. Копейки эти получат - и пропивают.

Сельчане жалуются, что большинство мужчин в Малышковичах пьютФото: Святослав ЗОРКИЙ

КСТАТИ

14 ноября подростка пригласили в МЧС: начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов вручил Сергею наручные часы и грамоту за мужество на пожаре. Парню пожелали впредь оставаться неравнодушным к чужой беде и добиться успехов в учебе.