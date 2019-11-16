2019-11-16T17:42:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«В день получают до 2 тысяч рублей». МВД об аферистах, которые шантажируют людей интимными фото

В большинстве случаев жертвы - мужчины. Рассказываем, как уберечься и что делать
Алеся ДОБЫШ
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Чаще всего злоумышленники действуют из другой страныЧаще всего злоумышленники действуют из другой страныФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Витебске студент отправил виртуальной подруге интимное фото и стал жертвой вымогателей. Молодой человек пришел в милицию и рассказал, что у него требуют 50 рублей за неразглашение интимной информации.

Такие истории в сводке милиции встречаются очень часто. Злоумышленники действуют по неоригинальной схеме, которая, казалось бы, давно у всех на слуху: парни знакомятся в соцсетях с девушками, быстро начинают общаться на интимные темы – и вот уже молодой человек посылает новой подруге фото своих половых органов, часто взамен на снимки или видео, которые присылает она. А потом выясняется, что перед молодым человеком просто был разыгран спектакль – фото девушки ненастоящее, да и девушки часто никакой и нет – по ту сторону экрана может быть и мужчина. Обычно вымогатели угрожают: если не будет денег - обнаженное фото увидят все друзья жертвы.

Многие, не задумываясь, перечисляют нужную сумму, чтобы побыстрее отделаться от липкой истории. Другие идут в милицию и рассказывают обо всем, что произошло.

Как правило, независимо от того были или не были переведены деньги, интимные фото все равно рассылаются друзьям и родственникам.

Начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси полковник милиции Василий Шупляк говорит, что уже на первоначальном этапе можно заметить подозрительные детали. Например, девушка, с которой вы общаетесь в скайпе, одновременно танцует эротический танец и набирает вам сообщение.

- Чаще всего микрофон у «девушки» якобы сломан, поэтому поговорить вживую вы с ней не можете. Это тоже должно насторожить.

По словам собеседника, в большинстве случаев жертвами становятся парни, девушек обманывают на деньги по другой схеме.

- В основном, девушки отправляют свои снимки только хорошо знакомым людям: возлюбленным, женихам, мужу в командировке. Злоумышленники же просто взламывают страницы и если находят «интересную» фотографию, начинают ее шантажировать, вымогать деньги.

Суммы, которые требуют вымогатели в обмен на молчание, - не всегда большие. Это может быть и 50 рублей, как в случае с парнем из Витебска, и 80, и 100. Иногда сумму, не стесняясь, пишут в российских рублях – очевидно, что человек действует из России или Украины.

- Абсолютное большинство людей, которые этим занимаются, находятся за границей. Многие так зарабатывают на жизнь. Даже если деньги перечисляются на электронные кошельки, мы видим, что они ушли в другое государство. Если мошенник просит сбросить деньги на карту – чаще всего оказывается, что карта оформлена на подставное лицо. В течение дня на карту может приходить от 1500 до 2000 белорусских рублей в эквиваленте.

БУДЬ В КУРСЕ

Как себя обезопасить в интернете?

1. Ни с кем не переписывайтесь на сексуальные темы в соцсетях. Даже если речь идет о переписке с хорошо знакомым человеком – помните, что ваша страница может быть взломана и интимные подробности станут доступны посторонним.

2. Не участвуйте в видеочатах с незнакомцами.

3. Не распространяйте интимные фотографии и видеозаписи.

ЕСТЬ ВОПРОС

Как наказывают таких преступников?

Если человек попадается на вымогательстве в первый раз, ему грозит от штрафа до лишения свободы максимум на пять лет. За повторное вымогательство наказание более строгое – человека наказывают лишением свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом или без него.

В 2017 году 17-летнего парня из Гомельской области осудили за вымогательство. Во время расследования нашлось восемь белорусов, которые перевели ему деньги. Парня приговорили к полутора годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Парень признался, что на преступление его подвиг рекламный баннер в интернете, в котором размещался подробный алгоритм обманных действий.

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