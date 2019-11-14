2019-11-16T17:42:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Америка далеко. Думал, не найдут!». Украденные в иностранных банках деньги белорус вложил в биткоины и в кафе в Гродно

Вышли на его след по наводке американского ФБР, а криптовалют и имущества обнаружили примерно на 700 тысяч евро
Алеся ДОБЫШ
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Парень свою вину призналПарень свою вину призналФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Остановиться на самом деле очень тяжело, потому что у тебя начинает голова работать только в этом направлении, отрывает от реальности, - рассказывает 28-летний обвиняемый, сжимая в руках шариковую ручку. Видео с его комментарием, снятым в СИЗО, появилось в телеграм-канале Следственного комитета. - Так как это Америка, далеко, думал, что никто меня не найдет. Но как бы кто ни считал себя суперумным, все равно все рано или поздно окажутся здесь. Это 100%.

Как рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете, образование у парня среднее специальное, в родном Гродно он работал предпринимателем. А потом придумал аферу.

По информации следствия, он обворовал десятки иностранных банков. Хищения начались еще в 2012 году и продолжались до 2016 года. Молодой человек сумел получить доступ к счету в иностранном банке и переводил деньги на подконтрольные счета, зарегистрированные на подставных лиц. Потом он обналичивал счет и тратил деньги на себя. Занимался гродненец и более мелкими хищениями: например, оплачивал чужими карточками товары и услуги.

На украденные деньги покупал биткоины - на подконтрольных ему виртуальных кошельках нашли 94 биткоина. За чужие деньги он купил себе машину, вложился в недвижимость и открыл свой бизнес - кафе в областном центре. Следователи установили больше 60 преступных эпизодов.

Выйти на его след удалось в том числе благодаря ФБР США: его сотрудники обратились в Следственный комитет Беларуси. Ведомства обменивались информацией и смогли найти подозреваемого.

Молодому человеку предъявлено обвинение в хищении путем использования компьютерной техники в особо крупном размере. Возможное наказание - от 5 до 12 лет лишения свободы со штрафом.

Сейчас парень задержан, свою вину он полностью признал. Молодой человек сотрудничает со следствием: открыл доступ к криптокошелькам для вывода биткоинов. На полученную сумму, а это 630 тысяч евро в эквиваленте, наложили арест.

Также арестовано и другое его имущество, деньги и недвижимость - на сумму более 100 тысяч евро.

Расследование уголовного дела продолжается.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Минчанин покупал топливо за деньги иностранцев из Бельгии, США, Израиля

В сентябре этого года стало известно о похожем случае: минчанин тратил деньги с банковских карточек иностранцев. 24-летний молодой человек за криптовалюту купил в одном из специализированных магазинов в интернете реквизиты банковских карточек, выданных банками США, Бельгии, Израиля, Великобритании и других государств. Пока владельцы карт даже не подозревали о том, что с их счетов исчезают деньги, белорус в мобильном приложении АЗС покупал топливо по данным этих карточек. А затем топливо продавал. Ему удалось купить больше 15 тысяч литров топлива на общую сумму 90 тысяч рублей, рассказывали в МВД.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, чтобы не стать жертвой киберпреступников:

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