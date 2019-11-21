«Нашли у отца незарегистрированные ружья и решили пострелять». Подробности ранения 13-летнего подростка в Логойске

Несчастный случай произошел в Логойском районе на этой неделе: во время стрельбы по мишеням 13-летний подросток получил огнестрельное ранение головы и правого плеча.

- Не знаю, как там было. Я все следствию рассказал, - говорит расстроенным голосом Анатолий, отец мальчиков. - Я посмотрел эту рану. Там кости не задеты, дробина попала в мышцы просто. Дима чувствует себя нормально. Он сейчас в больнице. Пробудет там пару дней. После выходных выпишут вроде бы. Раньше не было такого. Леша учится в училище, но он не поехал на учебу, сейчас дома.

Дело же обстояло так: братья, 13-летний Дима и 17-летний Леша, на сеновале втайне от отца взяли его ружье с патронами и отправились пострелять в лес.

- В то время как подросток собирался прикрепить на дереве мишень из бумаги, 17-летний брат держал в руках заряженное ружье, - сообщает УСК по Минской области.

Произошел случайный выстрел. Как уточняет МВД, младший брат получил ранение средней трети правого плеча и касательное ранение головы. У него из руки врачи извлекли две дробины.

Также известно, что зарегистрированное ружье 50-летний отец мальчиков Анатолий хранил дома в сейфе, а два незарегистрированных прятал в стоге сена в сарае. С одним из них ребята и отправились в лес. Сейчас эти ружья и 44 патрона изъяли правоохранители.

О том, что произошло, знают и в школе, где учится Дима.

- Когда Диму привезли в больницу, социальный педагог и директор ездили к ним домой, беседовали с родителями. Конечно, их поддерживают, - рассказали «Комсомолке» в школе. - Мальчик нормальный, живой. В прошлом году на лыжах катался, показывал хорошие результаты. Семья в СОПе до случившегося не стояла. Обычная деревенская семья. Мама мальчиков домохозяйка, отец работает в лесничестве.

МВД напоминает, что есть уголовная ответственность за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.