Насколько реально купить новостройку в центре Минска обычной семье?

Дом «Сочи» назван именно так в честь столицы зимних Олимпийских игр 2014 года. Тогда наши спортсмены завоевали шесть медалей, в том числе пять золотых. Квартиру в этом доме, который расположен в квартале Чемпионов многофункционального комплекса «Минск Мир», еще есть возможность купить, но стоит поторопиться.

Квартал Чемпионов строится очень быстро - рядом с практически завершенным кварталом «Эмиратс». Дом «Рио-де-Жанейро» раскуплен полностью, многие уже стали владельцами квартир в домах «Сочи» и «Сидней Люкс», и совсем недавно в продажу поступили квартиры дома «Пекин». Площадь квартала составит 8,5 гектара. И, как обязывает название, квартал Чемпионов посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели.

Дома «Сочи» и «Сидней Люкс» расположены в квартале Чемпионов.

Расположен квартал очень удобно - в пяти минутах ходьбы строится станция метро «Аэродромная», а развитая транспортная инфраструктура позволит жителям с легкостью добираться в любую точку города как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. Для автовладельцев предусмотрены многочисленные открытые парковки по периметру застройки, а также крытый паркинг, расположенный в шаговой доступности.

По оценке авторитетного европейского журнала Europa Property Guides, «Минск Мир» - самый масштабный многофункциональный комплекс Европы в 2018 году. На месте старого столичного аэропорта и прилегающих к нему территориях растет новый метрополис. В каждом квартале предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры. Такой принцип организации пространства получил название «город в городе»: это значит, что здесь есть все для комфортной жизни.

Велопарковки, спортивные площадки, большой парк и физкультурно-оздоровительный комплекс

Внутренняя часть территории квартала Чемпионов будет свободна от машин. Это обеспечит не только чистый воздух, но и безопасность детей. Дело в том, что внутри квартала будет построена школа более чем на 1000 мест. А значит, дети смогут ходить на занятия, не пересекая проезжей части! К слову, в соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном, чему порадуются и родители малышей, которым в школу еще рано.

Внутренняя территория квартала будет свободна от машин, а значит, безопасна для детей.

Квартал Чемпионов - это пространство для любителей физкультуры и спорта, здорового образа жизни. У каждого дома в этом квартале будут обустроены велопарковки, а также спортивные площадки, оборудованные современными тренажерами. Кроме того, на территории квартала запроектировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Не случайно именно здесь уже купили квартиры многие именитые спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам - пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

У каждого дома квартала Чемпионов будут обустроены велопарковки и спортивные площадки.

И еще один важный момент: неподалеку будет разбит огромный современный парк, который наверняка станет любимым местом для детских игр, романтических встреч и семейных променадов.

Огромный парк станет любимым местом для детских игр, романтических встреч и семейных променадов.

Остекленные лоджии и окна со специальными детскими замками

Дом «Сочи» состоит из двух секций - 10 и 25 этажей. Открытые планировки квартир позволяют создать именно тот интерьер, который будет полностью отвечать пожеланиям их владельцев.

В квартирах предусмотрены тонированные остекленные лоджии и панорамные окна - они позволяют максимально использовать естественное освещение. В целях безопасности окна оборудованы специальными детскими замками, а балконные двери - запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Тонированные остекленные лоджии и панорамные окна квартир позволяют максимально использовать естественное освещение.

На стене стильного и светлого дизайнерского лобби будет оформлен морской пейзаж - голубой и белый цвет в сочетании с натуральным деревом и камнем создадут живую курортную атмосферу.

Оформление дизайнерского лобби дома «Сочи» создает легкую курортную атмосферу.

Тем более что стойка консьержа - словно ресепшен приморского отеля. Здесь же находится туалетная комната c пеленальным столиком, где можно будет привести в порядок себя и малыша после прогулки. Сквозной подъезд дома оборудован пандусами и тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS.

Сквозной подъезд оборудован пандусами и тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS.

Сочи: атмосфера курорта в городе будущего.

БУДЬ В КУРСЕ!

Рассрочка, кредит, оплата своими средствами со скидкой - выбирайте удобный способ покупки

Есть миф, что купить квартиру в Минске, да еще в новом современном районе почти нереально для обычной семьи. Застройщик комплекса «Минск Мир» убежден, что свое жилье может приобрести каждая белорусская семья со стабильным доходом.

Самый удобный вариант - длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос - от 30%, который можно выплатить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но поторопитесь с решением - программа рассрочки действует только до конца года!

Возможен и кредит - партнерские программы от ведущих банков готовы оплатить до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 5,49%, или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года.

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в квартале Чемпионов тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме «Сочи» можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании.

Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269-32-90, +375 17 39-39-465.

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