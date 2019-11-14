Концерта Иглесиаса в Минске не будет. Организатор в бегах

Энрике Иглесиас должен был выступить в «Минск-Арене» 3 декабря. Но слухи о проблемах с этим концертом появились еще в начале недели. Надежда на то, что концерт все же состоится, пока теплилась. Организацией выступления занималась болгарская фирма ArtBG.

И вот, официальное письмо на сайте kvitki.by, наконец, расставило точки над i: «К сожалению, после долгих размышлений о возможности проведения концертов мы были вынуждены отменить предстоящие шоу в Загребе, Риге и Минске. ArtBG, промоутер концертного тура и организатор концертов, не выполнил свои договорные обязательства перед партнерами и концертными площадками всех трех мероприятий. Поэтому проведение концертов становится невозможным…

Для выяснения обстоятельств случившегося мы пытаемся связаться с организатором мероприятия, чтобы урегулировать вопрос по возврату денежных средств за билеты, однако пока безуспешно. Также мы обратились в правоохранительные органы Беларуси для правовой оценки данной ситуации и возбуждения уголовного дела по факту мошенничества со стороны ArtBG и лиц, представлявших интересы данной компании в Беларуси. Со своей стороны, компания kvitki.by делает все возможное, чтобы помочь нашим клиентам, оказавшимся в данной ситуации. Информация по возврату билетов будет сообщена дополнительно. От лица компании kvikti.by приносим свои искренние извинения».

Как удалось выяснить, телефоны болгарских промоутеров, которые должны были привезти Иглесиаса, не отвечают. Судя по всему, они в бегах. К сожалению, Минск пропал из списка городов тура и на сайте Энрике Иглесиаса. Вопрос возврата денег за билеты еще решается. Деньги немалые - от 93 рублей до 354 рублей за билет, и они неплохо раскупались.

Иронией выглядит предложение пойти по билетам на Иглесиаса на концерт Славы КПСС (он же рэпер Гнойный). Схема простая: достаточно прислать фото билета на концерт Иглесиаса организаторам и получить бесплатный билет на Гнойного в личку.

КСТАТИ

Единственный раз Энрике Иглесиас приезжал в Минск и давал концерт во Дворце спорта в 2009 году.